Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa: Thông quan thông suốt, vượt thu ngân sách

(TBTCO) - Thu ngân sách vượt xa chỉ tiêu pháp lệnh, thông quan hàng hóa thông suốt cho doanh nghiệp trong năm 2025, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa tự tin triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngay từ những ngày đầu năm...

Vượt thu ngân sách 39% chỉ tiêu pháp lệnh

Có mặt tại Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa, Chi cục Hải quan khu vực X, trong những ngày đầu tháng 1/2026, phóng viên cảm nhận được không khí nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2026 của cán bộ, công chức tại đơn vị.

Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hoá Nguyễn Thị Vân trực tiếp xử lý tờ khai nhập khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Chia sẻ về nỗ lực trong thời gian qua, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hoá Nguyễn Thị Vân cho hay, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi đơn vị đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, trong bối cảnh ngành Hải quan thực hiện tinh gọn bộ máy, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp. Địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc gia tăng nhanh, trong khi biên chế còn mỏng, cơ cấu công chức chưa thực sự cân đối, tỷ lệ công chức nữ chiếm tới 87% đã tạo ra không ít áp lực trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X, cùng tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt của tập thể đơn vị, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì thông suốt các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2025, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu qua địa bàn gồm sản phẩm may mặc, da giày, lốp ô tô, linh kiện sản xuất lốp, đá xây dựng và hải sản đông lạnh. Ở chiều nhập khẩu, hàng hóa tập trung vào máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ gia công may mặc, da giày, linh kiện lắp ráp ô tô, nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược và vật liệu sản xuất gạch.

Với nỗ lực vượt bậc, năm 2025, đơn vị làm thủ tục cho 201.394 tờ khai, tăng 25,3% so với năm 2024. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,5 tỷ USD, tăng 21%.

Kết quả nổi bật nhất trong năm 2025 là công tác thu ngân sách. Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa thu nộp ngân sách nhà nước 790 tỷ đồng, đạt 139% chỉ tiêu pháp lệnh, 121% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024.

Chủ động trước thách thức, triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Bước sang năm 2026, chị Nguyễn Thị Vân cho hay, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, xuất nhập khẩu. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, giám sát hải quan tại cửa khẩu cảng.

Trong bối cảnh nêu trên, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa xác định tập trung siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của công chức; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực X trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, đơn vị chú trọng tăng cường chống thất thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ mã số, thuế suất, trị giá hải quan đối với các mặt hàng có rủi ro cao; đồng thời đẩy mạnh quản lý, xử lý và thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ có khả năng thu theo đúng quy định pháp luật.

Công tác quản lý rủi ro tiếp tục được gắn chặt với kiểm soát hải quan, chủ động thu thập thông tin, xây dựng hồ sơ rủi ro đối với doanh nghiệp, mặt hàng, loại hình có dấu hiệu lợi dụng chính sách. Song song với đó là tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt trong các đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa cũng xác định nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan theo hướng chủ động, tăng cường kết nối thông tin giữa các khâu trước, trong và sau thông quan; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan./.