Hải quan khu vực XVII: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

(TBTCO) - Ngày 12/1, Chi cục Hải quan khu vực XVII tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, Hải quan khu vực XVII nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Năm 2025, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, Chi cục Hải quan khu vực XVII vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Thừa uỷ quyền của Bộ Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII Nguyễn Trần Hiệu (giữa hình) trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Hải quan Đức Hoà và Phòng Nghiệp vụ hải quan. Ảnh: CTVAH

Cụ thể, tổng số thu ngân sách toàn Chi cục đạt 7.632 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 130,47% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 110,4% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, đồng thời cho thấy sự phục hồi tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Chi cục quản lý đạt gần 34 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Toàn Chi cục đã xử lý trên 1,05 triệu tờ khai, tăng hơn 24%; tiếp nhận và giải quyết 8.524 hồ sơ cho 5.130 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, tăng 16% so với năm trước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hiện đại hóa hải quan tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, lệ phí bằng phương thức điện tử; trên 90% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Thời gian thông quan được rút ngắn, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư của địa phương.

Thừa ủy quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: CTV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Hải quan khu vực XVII. Trong bối cảnh nhiều nguồn thu nội địa gặp khó khăn, Chi cục vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thu ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.