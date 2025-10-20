Chi cục Hải quan khu vực XVII phát hiện, xử lý hơn 500 vụ vi phạm

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực XVII cho biết, tính từ đầu năm 2025, đến tháng 10/2025, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 550 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.

Theo Hải quan khu vực XVII, hiện nay, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm, do căng thẳng tại biên giới Campuchia - Thái Lan. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan cùng với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Đối tượng vi phạm và tang vật 3.000 bao thuốc lá nhập lậu. Ảnh: HQ

Mặt hàng buôn lậu chủ yếu vẫn là thuốc lá điếu, rượu, đường cát Thái Lan, nước giải khát các loại... đồng thời do tuyến biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp Campuchia nên đối tượng là cư dân biên giới lợi dụng thông thạo địa bàn để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào sâu trong nội địa tiêu thụ.

Trong bối cảnh nêu trên, đơn vị đã tích cực thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm, ma tuý qua biên giới.

Cụ thể, tính từ 1/1/2025 đến đầu tháng 10/2025, đơn vị đã phát hiện, xử lý 552 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.

​Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá nhiều vụ vận chuyển trái phép ma tuý, tiền và ngoại tệ; trong đó, hải quan đã đề nghị khởi tố 2 vụ.

Vụ việc nổi cộm, điển hình là ngày 21/7/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì, phối hợp với Công an xã Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đội Kiểm soát hải quan bắt giữ 195,3598g ma túy hỗn hợp Ketamin và MDMA.

Tiếp đến ngày 10/8/2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ 1.082.500.000 đồng (1.775 tờ x 500.000 đồng, 975 tờ x 200.000 đồng). Ngày 11/8/2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ 80.000 USD (gồm 800 x 100 USD).

Vào khoảng 17 giờ ngày 21/9/2025, các lực lượng gồm: Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XVII và Đội Kiểm soát Chống buôn lậu số 4, Chi cục Điều tra Chống buôn lậu đã bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1989, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe đầu kéo có kéo theo rơ moóc về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (2.300 bao hiệu Jet, 700 bao hiệu Hero) được chia trong 21 túi nylon màu đen, cùng 11 kg nghi là pháo hoa nổ chứa trong ba hộp giấy nhiều màu, in chữ nước ngoài. Toàn bộ số hàng được giấu trong cabin xe để qua mặt lực lượng kiểm tra./.