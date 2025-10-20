Chính phủ, Thủ tướng đã hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ Hiến pháp giao

(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ được Hiến pháp giao.

Chiều 20/10, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, pháp luật và nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày báo cáo của Chính phủ

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Trong nhiệm kỳ đã trình Quốc hội thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết (bao gồm cả Kỳ họp này), là số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành 1.400 nghị quyết, 820 nghị định. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành theo thẩm quyền gần 3.600 văn bản quy phạm pháp luật.

Về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh 10 thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ.

Đó là, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao. Quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD (thứ 32 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Đây là điểm sáng lớn được quốc tế đánh giá cao.

Chính phủ cũng đã thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19. Công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí nguồn lực lớn, chỉ đạo triển khai quyết liệt, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Chương trình nông thôn có 79,3% số xã đạt chuẩn; Chương trình giảm nghèo bền vững đã đưa tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 4,4% xuống còn 1,3%. Chương trình phát triểnvùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành, vượt 6/9 nhóm mục tiêu, cải thiện rõ rệt đời sống người dân.​​​​

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cho đến nay, bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, được nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ toàn diện. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Chất lượng giáo dục và y tế được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số. Chỉ số Phát triển Con người (HDI) tăng 18 bậc, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của đất nước.

Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài nhưng đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà các nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được. Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước.

Trong cải cách hành chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất quốc gia

Về đối ngoại, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác đàm phán, ký kết và thực thi hiệu quả các điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA) với tổng số 17 FTA và hơn 500 thoả thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết; tiếp tục tích cực đàm phán để tiến tới ký kết các FTA với các nước Trung Đông, châu Phi, Trung Á, Mỹ - La tinh.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình, những thành tựu toàn diện, nổi bật đó đã củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.