Cục Thuế bồi dưỡng kiến thức về chế độ kế toán phục vụ công tác quản lý, kiểm tra thuế

(TBTCO) - Sáng ngày 26/2, Cục Thuế phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng về nội dung cơ bản và các sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra thuế.

Khóa bồi dưỡng được triển khai trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Cục Thuế với VACPA nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn mới. Đây là hoạt động thiết thực ngay sau dịp Tết Nguyên đán 2026, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương của ngành Thuế trong việc cập nhật chính sách mới, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA phát biểu tại khóa tập huấn. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA nhấn mạnh: Thông tư số 99/2025/TT-BTC là thông tư quan trọng, tác động hầu hết đến các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026. Theo đó, việc công chức thuế nắm được các thay đổi của Thông tư số 99/2025/TT-BTC và tác động của những thay đổi này đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp là rất cần thiết và quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra thuế, kể cả việc xây dựng các chính sách thuế.

Chủ tịch VACPA cho biết, khóa bồi dưỡng này được thiết kế riêng cho công chức thuế, với thời lượng 2 ngày, nhằm chia sẻ chuyên sâu, rõ ràng, trọng tâm vào các nội dung mới của Thông tư số 99/2025/TT-BTC mà công chức thuế cần nắm được nhằm đáp ứng yêu cầu công việc quản lý, kiểm tra thuế trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Ban Kiểm tra Nguyễn Nam Hải phát biểu đánh giá cao nội dung chương trình do các chuyên gia của VACPA chia sẻ tại khóa tập huấn. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Hải - Phó Trưởng Ban Kiểm tra Cục Thuế cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của công chức thuế luôn là nhiệm vụ then chốt, góp phần xây dựng ngành Thuế chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Việc nắm bắt kịp thời các quy định mới trong chính sách kế toán doanh nghiệp sẽ giúp ngành Thuế nâng cao hiệu quả kiểm tra, hạn chế sai sót, đảm bảo công bằng, minh bạch trong thực thi pháp luật thuế.

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào các nội dung trọng tâm của Thông tư số 99/2025/TT-BTC với đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của VACPA, trong đó có TS Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (nay là Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính); ông Trần Anh Quân - Trưởng Ban chuyên môn VACPA cùng các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và xây dựng chính sách, bảo đảm nội dung truyền đạt có chiều sâu, gắn với thực tiễn quản lý.

TS. Hà Thị Ngọc Hà chia sẻ thông tin tại khóa tập huấn. Ảnh: Phương Thảo

Bên cạnh việc nghe giảng và trao đổi trực tiếp tại lớp, học viên được cấp mã học viên để tương tác, trả lời câu hỏi và đánh giá mức độ tham gia, mức độ nắm bắt nội dung bồi dưỡng. Kết quả tham gia và học tập sẽ được tổng hợp, báo cáo Cục Thuế làm cơ sở đánh giá hiệu quả bồi dưỡng.

Khóa bồi dưỡng là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình hợp tác giữa Cục Thuế và VACPA trong thời gian qua, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức thuế; qua đó hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về kế toán, thuế, đóng góp vào sự phát triển ổn định, minh bạch của môi trường kinh doanh./.