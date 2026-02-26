Đồng Tháp đề xuất lập dự án mới cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa báo cáo Bộ Xây dựng về phương án đầu tư giai đoạn 2 (giai đoạn hoàn thiện) tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, trong đó đề xuất lựa chọn phương án lập dự án mới, nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư và an toàn khai thác.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hiện đang được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng mặt đường 17m. Tuy nhiên, để hoàn thiện tuyến theo quy hoạch, tỉnh đã xây dựng báo cáo “Phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 2)” gửi Bộ Xây dựng, với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 23,25m.

Ảnh minh họa

Trong báo cáo, tỉnh Đồng Tháp đưa ra hai phương án đầu tư.

Phương án 1 là đầu tư giai đoạn 2 theo hướng “bổ sung vào giai đoạn 1”. Phương án này có ưu điểm là sớm hoàn thiện quy mô tuyến cao tốc theo quy hoạch, tăng năng lực lưu thông, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông khi khai thác; đồng thời thuận lợi trong việc nghiên cứu, thiết kế đồng bộ giữa hai giai đoạn, đặc biệt tại các vị trí tiếp giáp. Ngoài ra, chi phí đầu tư được đánh giá là phù hợp hơn so với đầu tư trong tương lai do hạn chế tác động của trượt giá.

Tuy nhiên, phương án này cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, phương án chưa phù hợp với dự báo lưu lượng xe trong hồ sơ nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt; một số hạng mục của giai đoạn 1 phải tạm dừng để chờ điều chỉnh hồ sơ; phát sinh việc phá dỡ các hạng mục đã thi công; đồng thời chưa có kế hoạch rõ ràng về cân đối, bố trí nguồn vốn.

Phương án 2 là đầu tư giai đoạn 2 theo hướng “lập dự án mới”. Theo đánh giá của tỉnh Đồng Tháp, phương án này có ưu điểm nổi bật là quy mô mở rộng phù hợp với dự báo lưu lượng xe; các hạng mục giai đoạn 1 vẫn được triển khai đúng hồ sơ thiết kế, bảo đảm nghiệm thu, bảo hành theo quy định; tiến độ thi công giai đoạn 1 không bị gián đoạn và có thể thông xe kỹ thuật đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dù chi phí đầu tư giai đoạn 2 theo phương án này có thể tăng do yếu tố trượt giá và phát sinh chi phí phá dỡ lớn hơn, song sau khi phân tích tổng thể, tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Xây dựng lựa chọn phương án lập dự án mới để mở rộng cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Về tiến độ giai đoạn 1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lũy kế giá trị thực hiện dự án thành phần 1 đạt 73,43%, dự án thành phần 2 đạt 69,97%. Giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, với tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào dịp 19/5/2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.