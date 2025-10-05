Xung lực phát triển từ việc mở rộng các tuyến cao tốc của VEC

(TBTCO) - Các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư, khai thác và quản lý đã đem lại hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội... Việc tiếp tục đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc nhằm tạo xung lực mới, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên 6 làn xe

VEC mới có văn bản gửi Bộ Xây dựng về quy mô quy hoạch và quy mô đầu tư dự án Mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình dài 50 km, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Trong đó, đoạn Cầu Giẽ - Phú Thứ có quy mô 10 làn xe, đoạn Phú Thứ - Ninh Bình có quy mô 6 làn xe.

Máy móc, phương tiện được chuẩn bị sẵn sàng để thi công dự án. Ảnh: Hùng Việt

Đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án Mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC cho biết, sau hơn 12 năm đưa vào khai thác sử dụng kể từ năm 2012, tính đến hết năm 2024, lưu lượng xe trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình liên tục tăng cao (trung bình trên 10%/năm) và hiện đã mãn tải với quy mô 4 làn xe, có biểu hiện ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Trên cơ sở dự báo lưu lượng xe qua từng đoạn tuyến, khả năng cân đối nguồn lực đầu tư và điều kiện công địa để triển khai dự án, VEC đề xuất Bộ Xây dựng phân kỳ đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 4 làn xe lên 6 làn xe, hoàn thành trong năm 2027; mở rộng đầu tư theo quy mô quy hoạch 6 - 10 làn xe khi lưu lượng xe đạt mãn tải và đồng bộ với các tuyến kết nối.

Cũng theo VEC, hiện nay, tuyến cao tốc đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ đang khai thác 6 làn xe hoàn chỉnh và đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đang thi công mở rộng lên 6 làn xe hoàn chỉnh (dự kiến hoàn thành trong năm 2026). Sau khi tuyến này hoàn thành, lưu lượng sẽ tăng, dẫn đến áp lực giao thông tăng cao, tạo nút thắt cổ chai đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình. Vì vậy, VEC cho rằng, việc mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là rất cần thiết.

Khởi công dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai, cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 1/10/2025, tại Trạm thu phí Km237+000 thuộc tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, VEC tổ chức Lễ khởi công dự án Xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với tổng chiều dài khoảng 121,33 km, dự án có điểm đầu tại Km123+80 (nút giao IC13) và điểm cuối tại Km244+155 (nút giao IC18). Tổng mức đầu tư của dự án là 7.667,84 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước (3.000 tỷ đồng) và vốn VEC huy động (4.667,84 tỷ đồng). Dự kiến, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, dự án sẽ đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên đoạn Yên Bái - Lào Cai, trong đó, mở rộng mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24 m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1... Bên cạnh đó, bổ sung nút giao IC15 tại Km165+690.

Trên tuyến có 47 cầu, trong đó 4 cầu đầu tư hoàn chỉnh theo giai đoạn 2; mở rộng 43 cầu chưa đủ chiều rộng theo quy mô nền đường. Hạng mục giao thông thông minh (ITS) được đầu tư toàn tuyến nhằm đáp ứng kết nối đồng bộ, xuyên suốt toàn tuyến các thiết bị phục vụ quản lý, khai thác thu phí.

Dự án Xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong những dự án đầu tiên được Bộ Tài chính trình Chính phủ giao VEC làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, người lao động VEC cũng như các nhà thầu, đơn vị tư vấn để hoàn tất công tác chuẩn bị, kịp thời khởi công dự án.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị VEC, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, kỹ sư, công nhân, người lao động nỗ lực bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Lào Cai và các cơ quan, tổ chức, chính quyền, nhân dân địa phương quan tâm, ủng hộ để hoàn thành đầu tư toàn tuyến cao tốc, sớm đưa vào khai thác theo mục tiêu đề ra. Bộ Tài chính sẽ đồng hành với UBND tỉnh Lào Cai, VEC, các nhà thầu và đơn vị tư vấn để bảo đảm các điều kiện tốt nhất thực hiện dự án.