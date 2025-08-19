“Vượt nắng thắng mưa” công trình cầu Rạch Miễu 2 về đích sớm 5 tháng

(TBTCO) - Hôm nay, ngày 19/8, tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp).

Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hân hoan thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hôm nay (19/8), tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp).

Cầu Rạch Miễu 2 thử tải trước ngày khánh thành. Ảnh: TL

Bộ Xây dựng cho biết, đây là một trong những công trình nằm trong sự kiện Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp) được khởi công xây dựng vào ngày 29/3/2022. Công trình được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam, qua công trình này một lần nữa khẳng định trình độ làm cầu đường của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công những công trình dự án lớn, phức tạp như cầu dây văng.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, trong quá trình thực hiện, Dự án đã trải qua nhiều khó khăn như: ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu… Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong đó cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có tới 3 lần trực tiếp đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia xây dựng cầu; sự phối hợp chặt chẽ của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trước đây (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp)… Dự án đã hoàn thành sớm hơn hợp đồng khoảng 5 tháng.

Đặc biệt, tinh thần “Đồng khởi năm xưa” đã thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của đội ngũ “Thợ cầu Việt Nam”, phát huy tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong các đợt kiểm tra công trường, “vượt nắng thắng mưa”, “bám công trường, bám tiến độ”, thi công “3 ca, 4 kíp”; triển khai áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hiệu quả, góp phần đảm bảo chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ.

Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp). Ảnh: Bảo Kỳ

Đến nay, dự án đã hoàn thành, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 19/8/2025.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng); Tiểu dự án GPMB và Tái định cư: Tỉnh Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long mới) và tỉnh Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp mới).

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 với Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp); điểm cuối tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,5 km, trong đó cầu Rạch Miễu 2 vượt luồng chính sông Tiền có khổ thông thuyền BxH = 110x37,5 m và 220 x30 m) bề rộng đáp ứng quy mô 04 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu cầu dây văng; cầu vượt sông Mỹ Tho (khổ thông thuyền BxH = 50x7m), bề rộng đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu dầm liên tục.

Phần đường dẫn (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h. Mặt cắt ngang đáp ứng quy mô 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025: Khoảng 5.591,98 tỷ đồng (gồm vốn được giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 4.399 tỷ đồng; vốn cân đối bổ sung từ điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) là 1.192,98 tỷ đồng). Giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.218,13 tỷ đồng.