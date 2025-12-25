Thể chế là nền tảng vững chắc cho thị trường địa ốc bứt tốc

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, trong bối cảnh khung pháp lý được hoàn thiện, yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng rõ nét, và kỳ vọng của người dân đối với chất lượng không gian sống ngày càng cao.

Đây là chia sẻ của các chuyên gia tại Diễn đàn “Thị trường bất động sản giai đoạn mới - Trao Chứng nhận Dự án Đáng sống 2025” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức ngày 25/12 tại Hà Nội.

PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: Việt Dương

Hoàn thiện thể chế là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay, bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính khác như: thị trường tiền tệ, thị trường lao động...

Trong thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 02 hội nghị Ban Chỉ đạo để thúc đẩy thị trường bất động sản và triển khai giải pháp phát triển đột phá về nhà ở xã hội.

Tính từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trên cơ sở đó, thị trường bất động sản cơ bản ổn định, nguồn cung bất động sản được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trở lại, tính thanh khoản tăng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân.

Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, tại diễn đàn năm nay, Ban Tổ chức mong muốn các diễn giả, các vị đại biểu tiếp tục đóng góp những giải pháp có tính đột phá cùng tiếng nói mạnh mẽ hơn về việc cải cách, hoàn thiện thể chế pháp luật để hướng đến mục tiêu “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững”.

“Một thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững sẽ là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của đất nước, là nền móng an toàn toàn cho trụ cột an sinh xã hội và là niềm hy vọng cho hàng triệu giấc mơ an cư trở thành sự thực” - PGS.TS Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho hay, số liệu cho thấy, trong năm 2024, lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản đóng góp khoảng 9,11% GDP của Việt Nam (tính chung 9 tháng đầu năm). Con số này so với nhiều quốc gia, quy mô đóng góp của thị trường Việt Nam vẫn ở mức trung bình thấp so với Trung Quốc (chiếm 21% GDP), Mỹ (hơn 14% GDP) và EU (hơn 12%). Điều này phản ánh dư địa phát triển còn lớn, song cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng tăng trưởng thay vì chạy theo quy mô.

Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, TS. Cấn Văn Lực đánh giá là thời điểm then chốt để tái định hình thị trường. Các điều kiện vĩ mô nhìn chung đang tạo dư địa thuận lợi khi kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng khá cao cùng với lạm phát, tỷ giá và nợ xấu được kiểm soát và lãi suất dù có xu hướng tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều giai đoạn trước.

Đặc biệt, những đột phá về thể chế, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy nhanh đầu tư công, phát triển hạ tầng đang tạo nền tảng quan trọng cho thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới.

Hàng loạt văn bản pháp lý quan trọng đã và đang được ban hành, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, nhất là trong phát triển nhà ở xã hội, tính tiền sử dụng đất, phân cấp cho địa phương và giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Việc hình thành Quỹ nhà ở quốc gia, siết chặt minh bạch trong mua bán nhà ở xã hội, cũng như lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể môi trường thị trường trong trung và dài hạn.

Tuy vậy, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, việc phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng vẫn là điểm cần lưu ý, đòi hỏi phải đa dạng hóa kênh huy động vốn trong thời gian tới, bên cạnh vấn đề về chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập người dân.

Từ thực tế đó, chuyên gia này nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp đồng bộ. Với Nhà nước, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, kiểm soát và từng bước ổn định mặt bằng giá bất động sản. Đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn, đẩy nhanh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Với doanh nghiệp, TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnhyêu cầu cấp thiết là tái cấu trúc hoạt động, kiểm soát rủi ro tài chính, đa dạng hóa sản phẩm, đưa giá về mức hợp lý hơn và nâng cao năng lực quản trị theo các quy định pháp luật mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Dương

Kỳ vọng giai đoạn mới

Nhìn chung, ở góc độ cơ quan quản lý, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, triển vọng của thị trường bất động sản trong giai đoạn mới phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay, đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Với quyết tâm chính trị cao, sự hoàn thiện dần của thể chế và nỗ lực đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ bứt phá, bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, an toàn và bền vững hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề xuất một số giải pháp trọng tâm, gồm: tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng thông thoáng, tăng cường phân cấp, phân quyền và bảo đảm tính minh bạch của thị trường.

Bên cạnh đó, nghiên cứu các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở theo chương trình, kế hoạch của địa phương; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng nhằm phát huy nguồn lực đưa vào thị trường.

Ngoài ra, sẽ sớm hoàn thiện Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước thành lập, nơi mọi giao dịch được thực hiện trên nền tảng công nghệ, bảo đảm công bằng, minh bạch và an toàn; đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường bất động sản, phục vụ hiệu quả hơn cho công tác hoạch định chính sách./.