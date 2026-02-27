Phó Bí thư thường trực Thành ủy kiểm tra tiến độ đoạn ngầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội

(TBTCO) - Sáng 27/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra thực địa một số dự án nhà ga Metro đoạn Kim Mã - Ga Hà Nội - Trần Hưng Đạo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, gỡ rào chắn để giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm.

Sáng 27/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thi công các ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội. Tại hiện trường, đồng chí nghe báo cáo về tiến độ, các hạng mục đang thực hiện và kế hoạch thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh đây là dự án Metro ngầm đầu tiên của Thủ đô, có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đô thị bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu trong bối cảnh thi công công trình ngầm giữa khu vực nội đô chật hẹp, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, an toàn lao động, tổ chức giao thông và vệ sinh môi trường. Đẩy nhanh thi công, gỡ rào chắn giảm ùn tắc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa tại dự án nhà ga Metro đoạn Kim Mã - Ga Hà Nội - Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Giảng Võ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó 8,5km trên cao và 4km đi ngầm, với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy đã hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 8/2024, được người dân đón nhận tích cực.

Phần ngầm của dự án hiện đang được triển khai đồng loạt, tiến độ xây dựng đạt hơn 76%, cơ bản đáp ứng tiến độ điều chỉnh. Công tác đào hầm đã đạt trên 90% tổng chiều dài, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Tại các ga ngầm, tiến độ thi công đều đạt từ trên 50% đến hơn 75% tùy từng vị trí. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về xử lý 5 “điểm nghẽn”, trong đó có ùn tắc giao thông, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thu gọn hàng rào thi công tại nhiều điểm nóng giao thông, mở rộng lòng đường, tổ chức lại luồng tuyến nhằm giảm áp lực cho các nút giao trọng yếu quanh công trường.

Hoàn thiện hạ tầng, sớm khép kín tuyến Metro

Công trường thi công tại dự án nhà ga Metro đoạn Kim Mã - Ga Hà Nội - Trần Hưng Đạo.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, hợp lý theo hình thức cuốn chiếu. “Hoàn thiện đến đâu, gỡ rào chắn đến đó”, đồng chí yêu cầu, nhằm sớm hoàn trả mặt bằng, giảm thiểu ùn tắc giao thông cục bộ và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị chủ đầu tư ưu tiên nhân lực chất lượng cao, điều hành chặt chẽ theo tinh thần “làm ngày, làm đêm”, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh liên quan đến mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Việc đẩy nhanh tiến độ đoạn ngầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội không chỉ góp phần hoàn thiện đồng bộ tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô, mà còn từng bước giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển mạng lưới Metro theo quy hoạch trong những năm tới.