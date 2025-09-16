Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án điện

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn 3 - 6 tháng, đảm bảo quy trình, chất lượng; xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 484/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới.

Thông báo kết luận nêu rõ, qua kiểm tra, đôn đốc, rà soát cho thấy, việc triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII còn rất chậm so với tiến độ đề ra, nếu không kịp thời tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ triển khai thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, cũng như bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất và đời sống của người dân trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768/QĐ-TTg. Ảnh: Hải Minh

Các vấn đề còn vướng mắc tập trung vào thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện tại các địa phương, do địa phương chưa nắm rõ các quy định, trách nhiệm, thẩm quyền trong việc phân cấp, phân quyền. Đối với các cơ quan Trung ương, Chính phủ, chủ yếu liên quan đến điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi. Đề nghị các bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản quy định theo thẩm quyền, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện.

Về thể chế, quy định pháp luật, Bộ Công thương cần tiếp tục tổng hợp ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ để có thể thực hiện được ngay và để sửa đổi các quy định trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn 3 - 6 tháng

Đối với các dự án đã có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2025; xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ, gửi về UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để báo cáo Bộ Công thương chủ trì kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bảo đảm việc triển khai, thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn 3 - 6 tháng, đảm bảo quy trình, chất lượng; yêu cầu các chủ đầu tư có cam kết tiến độ, thời gian vận hành cụ thể. Đồng thời có phương án xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư theo quy định; đồng thời tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình, bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ.

Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư dự án theo Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII, hoàn thành trong quý IV/2025; đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoàn thành theo kế hoạch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương cập nhật danh mục nguồn và lưới điện được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành như quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất để tổ chức không gian làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện; tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo thẩm quyền, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật; hoàn thành trong quý IV/2025.

Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư.

Xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình phát triển, triển khai các dự án nguồn, lưới điện để đề xuất giải pháp bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt, xử lý theo thẩm quyền và quy định đối với các dự án chậm tiến độ.

Chủ động nghiên cứu, xử lý; hướng dẫn, đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan rà soát, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

Các bộ, ngành cần tích cực nghiên cứu, hướng dẫn địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện. Ảnh minh họa.

Bộ Công thương bám sát yêu cầu tại Nghị quyết số 70-NQ/TW, khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định về: cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, điện tự sản xuất, tự tiêu thụ; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Đồng thời, xem xét theo thẩm quyền và quy định đối với việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp không làm thay đổi quan điểm và mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định giữa các quy hoạch, xử lý dứt điểm, nhanh chóng các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, địa phương nhằm đáp ứng tiến độ thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan, bám sát yêu cầu tại Nghị quyết số 70-NQ/TW, rà soát kỹ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, các quy định về đấu thầu của các dự án để ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định, bảo đảm thu hút đầu tư, phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy sớm đưa các dự án điện vào vận hành. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

Các bộ, ngành tích cực nghiên cứu, hướng dẫn địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành chủ trì xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan để thực hiện xem xét, đánh giá, quyết định việc lựa chọn đơn vị khảo sát và giao khu vực biển để thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật về điện lực, pháp luật về biển, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, và các quy định liên quan; đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện phát triển dự án điện gió ngoài khơi. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu đối với các nhà máy nhiệt điện

Phó Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam EVN), Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Binh đoàn 19 - Bộ Quốc phòng quyết liệt hơn nữa trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện được giao làm chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường, đặc biệt là hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đấu nối, đầu tư nguồn và lưới điện.

Chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện.

Chủ động các giải pháp bảo dưỡng và chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng thay thế đối với hệ thống lưới điện phân phối, hạn chế tối đa sự cố, sửa chữa, ngừng, giảm cung cấp điện trong quá trình vận hành.

Các Tập đoàn: TKV, PVN, Binh đoàn 19 - Bộ Quốc phòng tập trung cung cấp đủ than, khí cho các nhà máy điện theo kế hoạch vận hành và yêu cầu của hệ thống điện; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện.

Tập đoàn EVN đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện theo quy định, với tinh thần hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân.