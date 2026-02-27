Hải quan triệt phá vụ vận chuyển 4,5 kg cocain quá cảnh qua Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 4,5 kg cocain tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã đồng loạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, siết kiểm soát các tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, đặc biệt trên tuyến hàng không quốc tế.

Tang vật 4,5 kg ma túy. Ảnh: CHQ

Điển hình, vào 15 giờ 30 phút ngày 05/02/2026, tại ga đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực II và các lực lượng chức năng gồm Phòng 2, Cục C04, Bộ Công an; PC04, Công an TP. Hồ Chí Minh; Công an cửa khẩu sân bay, đã phát hiện, bắt giữ một nữ hành khách quốc tịch Thái Lan vận chuyển trái phép 4,5 kg ma túy.

Đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Nam Mỹ, quá cảnh qua Việt Nam và chuẩn bị nối chuyến sang nước thứ ba. Số ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tang vật dương tính với cocain./.