Ngày 25/2, Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị đã hoàn tất thủ tục cho 4 tàu khách quốc tế chở tổng cộng 7.536 hành khách và 2.758 thuyền viên cập Cảng khách quốc tế Hạ Long.

Hải quan thông quan 4 tàu khách quốc tế, hơn 7.500 du khách “xông đất” Hạ Long. Ảnh: CTV

Các tàu chủ yếu có hải trình từ Trung Quốc, Hồng Kông đến Hạ Long. Du khách đến từ nhiều quốc gia, tập trung ở thị trường châu Âu, Trung Quốc, Hồng Kông. Điểm đến được lựa chọn nhiều nhất là Vịnh Hạ Long, cùng các chương trình city tour, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Quảng Ninh.

Không chỉ dừng lại ở Hạ Long, một bộ phận du khách tiếp tục hành trình đến Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình để tham quan, tìm hiểu phong tục Tết của người Việt. Điều này cho thấy sức hút lan tỏa của sản phẩm du lịch đầu năm, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực cho chuỗi điểm đến phía Bắc.

Đáng chú ý, lượng tàu và hành khách tăng cao đúng vào cao điểm nghỉ lễ nhưng hoạt động làm thủ tục vẫn diễn ra thông suốt. Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai đã chủ động bố trí lực lượng, duy trì trực 24/24, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cảng để bảo đảm thủ tục nhanh gọn, đúng quy định, không để xảy ra ùn ứ.

Việc vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phương tiện và du khách quốc tế là yếu tố then chốt góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến. Kết quả 4 chuyến tàu với hơn 7.500 lượt khách “xông đất” đầu Xuân Bính Ngọ được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch tàu biển Việt Nam nói chung trong năm 2026./.