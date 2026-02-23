Chủ tịch nước Lương Cường phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, mỗi người hãy trở thành một "đại sứ xanh", trồng cây bằng cả tình yêu và trách nhiệm, góp phần kiến tạo, vun đắp một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp và phát triển bền vững hơn, để mỗi mùa xuân mới về, Tổ quốc ta lại càng thêm tốt đẹp, xanh tươi, rạng rỡ hơn.

Sáng ngày 23/2 (tức mùng 7, tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại khu vực Công viên văn hóa Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ phát động. Lễ phát động có sự tham dự của trên 1000 đại biểu trung ương và địa phương.

Năm 2025, cả nước đã trồng được 108 triệu cây xanh phân tán

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho hay, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất… thường xuyên xảy ra với cường độ và tần suất ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và môi trường.

“Nhận thức rõ điều này, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vị thế là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào nơi vùng cao, đồng thời bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh sinh thái quốc gia" - Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ.

Chủ tịch nước Lương Cường khai lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo đó, năm 2025, cả nước đã trồng được trên 285 nghìn ha rừng tập trung và 108 triệu cây xanh phân tán. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỷ USD, xuất siêu 14,8 tỷ USD. Thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 3.940 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,7%. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42,03%.

Năm 2026, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức tại Lào Cai - một trong những địa phương đi đầu về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, giữ gìn, bảo vệ nguồn nước cho miền xuôi. Lào Cai là địa phương đứng thứ hai cả nước về kết quả trồng cây xanh (với hơn 100 triệu cây) trong thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”; lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh nơi biên cương Tổ quốc.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, cả nước đã trồng được 1,45 tỷ cây xanh, vượt mục tiêu đề ra. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển màu xanh cho Tổ quốc.

Bước sang năm 2026, trước bối cảnh còn nhiều thách thức đan xen, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành Lâm nghiệp xác định rõ quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, phát huy thành quả đã đạt được; thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị to lớn của rừng; triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách pháp luật về lâm nghiệp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ và nông lâm kết hợp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái của từng địa phương.

Bộ trưởng cũng đề cập đến các việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để phát triển rừng; thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm trong hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

“Tết trồng cây” đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, cách đây hơn 66 năm - ngày 10/01/1960 khi cùng đồng bào Thủ Đô trồng cây ở công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khởi xướng và phát động phong trào “Tết trồng cây”, Người dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Kể từ đó, mỗi độ Xuân về, “Tết trồng cây” đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, ý nghĩa của “Tết trồng cây” theo tư tưởng của Bác, gắn với tăng cường sinh kế, chăm lo đời sống người dân và xây dựng cảnh quan sinh thái; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu - Đây chính là khoản đầu tư chiến lược, mang lại hiệu quả to lớn, lâu dài; không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào ta ở miền núi.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu trồng cây tại Dự án công viên văn hóa Lào Cai.

Để phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây, Ban Tổ chức đã chuẩn bị trên 1000 cây giống bảo đảm tiêu chuẩn, gồm các loài cây như Lát hoa, Chò chỉ, Dổi để trồng tại khu vực đồi; các loài cây Muồng, Ban, Phượng để trồng trên hành lang trục đường ven hồ công viên.

Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 bằng nhiều việc làm, hoạt động hiệu quả. Đi đôi với việc bảo vệ, phát triển rừng, cần tập trung mở rộng không gian xanh ở cả đô thị và nông thôn, tăng cường các giải pháp tự nhiên bền vững để hấp thụ khí các-bon, cải thiện môi trường sống cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước cũng kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi người dân hãy tích cực, tự giác tham gia phong trào trồng cây, gây rừng. Mỗi người hãy trở thành một "đại sứ xanh", trồng cây bằng cả tình yêu và trách nhiệm, góp phần kiến tạo, vun đắp một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp và phát triển bền vững hơn, để mỗi mùa xuân mới về, Tổ quốc ta lại càng thêm tốt đẹp, xanh tươi, rạng rỡ hơn./.