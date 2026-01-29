Thành công của các hoạt động đối ngoại đã góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - châu Âu và mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho Việt Nam trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ…, mang lại nguồn lực quan trọng phục vụ cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch.