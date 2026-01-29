|Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và hai bên đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (28/11/1990-28/11/2025). Trong ảnh Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chụp ảnh chung với các em thiếu nhi Việt Nam tại sân trước Phủ Chủ tịch.
|Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến lên bục danh dự. Liên minh châu Âu và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990. Từ đó đến nay, quan hệ hai bên phát triển ngày càng tích cực.
|Sau khi nghe Quốc thiều Việt Nam và Liên minh châu Âu, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
|Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
|Thành công của các hoạt động đối ngoại đã góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - châu Âu và mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho Việt Nam trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ…, mang lại nguồn lực quan trọng phục vụ cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch.
|Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam và EU tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
|Sau 5 năm triển khai, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN, và EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
|Trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt gần 61 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.