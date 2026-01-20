Thuế quan trả đũa của EU với hàng hóa Mỹ có thể bắt đầu vào ngày 7/2

(TBTCO) - Các nước EU đã thông qua gói thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ vào tháng 7 năm ngoái, nhưng việc đình chỉ 6 tháng trước đó sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 6/2.

Tháng 7 năm ngoái, các nước EU đã thông qua gói thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ, bao gồm hơn 100 tỷ USD hàng xuất khẩu của Mỹ mỗi năm. Ảnh TL

Tờ The Wall Street Journal đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) có thể thực hiện gói thuế quan hiện đang bị tạm hoãn đối với khoảng 93 tỷ Euro (107,95 tỷ USD) hàng hóa của Mỹ ngay từ ngày 7/2, sau lời đe dọa áp thuế mới của Mỹ, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết ngày 19/1.

Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ một số quốc gia châu Âu nhằm gây áp lực buộc Đan Mạch bán Greenland cho Mỹ.

Tháng 7 năm ngoái, các nước EU đã thông qua gói thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ, bao gồm hơn 100 tỷ USD hàng xuất khẩu hàng năm của Mỹ, nhưng Ủy ban châu Âu đã tạm hoãn việc thực thi trong sáu tháng để tạo điều kiện hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Olof Gill , cho biết cơ quan điều hành EU có quyền gia hạn việc đình chỉ, nhưng việc đình chỉ sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 6/2.

Trước đó, ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan cho đến khi Mỹ được phép mua Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Trong một bài đăng dài trên Truth Social cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% bắt đầu từ ngày 1/2 “đối với tất cả hàng hóa được gửi đến Mỹ”. Đồng thời cho biết, mức thuế này sẽ "phải được trả cho đến khi đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland", và sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6.

Động thái này đã đẩy đồng USD giảm tới 4% so với đồng Franc Thụy Sĩ và 0,2% so với đồng Yên Nhật, cả hai đều được coi là tiền tệ trú ẩn an toàn, trước khi phục hồi phần nào vào giữa trưa theo giờ London.

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm, vàng và bạc cùng đạt mức cao kỷ lục.

Giá vàng tăng 1,6% lên 4.671 USD/ounce vào sáng ngày 19/1, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.689 USD. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cho tháng Hai tăng 1,7%, lên 4.676 USD.

Giá bạc đã tăng lên mức cao kỷ lục 94,08 USD/ounce, trước khi giảm xuống còn 93,15 USD, tăng 3,6%.

Giá vàng tăng 1,6% lên 4.671 USD/ounce vào sáng ngày 19/1, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.689 USD. Ảnh TL

Theo tờ The Guardian, các thị trường chứng khoán trên khắp châu Âu đều giảm điểm ngay khi mở cửa vào ngày 19/1. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,6%, Dax của Đức giảm 1,3% và Ibex 35 của Tây Ban Nha giảm 0,3%. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,5%.

Các nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng nặng nề, với Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz giảm từ 2,5% đến 4%, trong khi Stellantis, công ty sở hữu Peugeot, giảm 2%.

“Đối với các doanh nghiệp, những diễn biến cuối tuần qua đồng nghĩa với một giai đoạn bất ổn khác xung quanh các khoản đầu tư và xuất khẩu sang Mỹ”, ông Carsten Brzeski, người đứng đầu bộ phận phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu của ING, cho biết.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào ngày 19/1 do ngày lễ Martin Luther King Jr., nhưng cổ phiếu các công ty công nghệ Mỹ niêm yết tại châu Âu cũng giảm. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, niêm yết tại Frankfurt, giảm 2,2%, trong khi Nvidia và Microsoft lần lượt giảm 2,9% và 1,6%.

Tập đoàn ING của Hà Lan ước tính, các mức thuế bổ sung có thể làm giảm 0,2 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của châu Âu. Anh có thể bị ảnh hưởng nặng hơn, với dự báo của Capital Economics rằng các mức thuế mới có thể làm giảm GDP của Anh từ 0,3% đến 0,75% trong trường hợp xấu nhất .

“Hậu quả chính trị và địa chính trị lâu dài sẽ lớn hơn nhiều”, Paul Dales, kinh tế trưởng của Capital Economics tại Anh, cho biết. “Một trong những hậu quả đó là Anh có thể xích lại gần hơn với EU, ít nhất là về thương mại hàng hóa”.

Các đại sứ EU hiện đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế.

Matt Simpson, một nhà phân tích cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính toàn cầu StoneX, cho biết: “Với việc ông Trump áp thuế quan, rõ ràng mối đe dọa đối với Greenland là có thật. Căng thẳng địa chính trị đã tạo thêm lý do để những người đầu tư vàng đẩy giá lên mức cao mới”.

Đây là một diễn biến gây đau đầu cho các chính trị gia châu Âu, những người đã phải trải qua các cuộc đàm phán gian truân để đạt được thỏa thuận thuế quan đợt đầu tiên, giành được các miễn trừ cho một số lĩnh vực nhất định. Đối với các công ty bán hàng vào Mỹ và khách hàng của họ, động thái này tạo ra thêm một lớp khó khăn nữa trong việc đưa ra quyết định.

“Họ đã phải cố gắng gánh chịu các mức thuế hiện hành – sẽ không còn nhiều khả năng để gánh thêm nữa – vì vậy đợt thuế mới này rất có thể sẽ được chuyển sang cho khách hàng Mỹ”, Susannah Streeter, chiến lược gia đầu tư chính tại Wealth Club nhận định.