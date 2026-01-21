Giá vàng vượt mốc 4.800 USD trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu

(TBTCO) - Giá vàng giao ngay đã tăng 2,3% lên 4.871,50 USD/ounce vào ngày 21/1, tiếp tục đà tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ và những lo ngại mới về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Giá vàng tăng vọt vượt mốc 4.800 USD khi nỗ lực thúc đẩy Greenland của Tổng thống Donald Trump kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn. Ảnh TL

Đà tăng của giá vàng đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các nhà đầu tư về việc giá kim loại quý này có thể tăng đến mức nào.

Sau một năm 2025 phá kỷ lục, vàng bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ khi căng thẳng địa chính trị, lãi suất thực giảm, nỗ lực của các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng đô la, củng cố vai trò của nó như là nơi trú ẩn an toàn của thế giới, các nhà phân tích cho biết.

Các dự báo ngày càng lạc quan hơn. Các nhà phân tích được Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) khảo sát dự đoán, giá sẽ tăng lên trên 5.000 USD trong năm nay, dựa trên kỳ vọng về lãi suất thực của Mỹ giảm, Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và đa dạng hóa nguồn cung tiền tệ bền vững của các ngân hàng trung ương, giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la.

“Vàng vẫn là tâm điểm chú ý sau khi phá kỷ lục trong năm 2025”, LBMA dự báo.

Goldman Sachs cũng tái khẳng định quan điểm lạc quan của mình, gọi vàng là giao dịch có độ tin cậy cao nhất, được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong đối tượng mua kim loại này.

“Vàng vẫn là lựa chọn đầu tư dài hạn hoặc kịch bản cơ sở mà chúng tôi tin tưởng nhất, giá vàng vào cuối năm nay sẽ đạt 4.900 USD”, Daan Struyven, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, cho biết.

Ông lưu ý rằng việc mua vào của các ngân hàng trung ương đã thúc đẩy sự tăng trưởng trong năm 2023 và 2024, trong khi đà tăng trưởng tăng tốc vào năm 2025 khi nhu cầu từ khu vực tư nhân tăng lên.

“Các nhà đầu tư cá nhân đang bắt đầu đa dạng hóa danh mục đầu tư sang vàng thông qua nhiều kênh khác nhau”, ông nói trong một cuộc họp báo ngày 21/1, với dòng vốn đổ vào các quỹ ETF là một bằng chứng rõ ràng cho sự chuyển dịch đó, mặc dù khó có thể phân biệt nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân với dòng vốn từ các tổ chức.

Theo Goldman Sachs, nhu cầu chủ yếu đến từ các công ty quản lý tài sản tư nhân, các nhà quản lý quỹ, các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư quỹ hưu trí.

Đối với nhiều nhà đầu tư lạc quan về vàng, địa chính trị vẫn là bối cảnh quyết định. Nicky Shiels, người đứng đầu chiến lược kim loại tại MKS PAMP, cho biết chu kỳ hiện tại không giống như một đỉnh điểm đầu cơ. Bà dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.400 USD trong năm nay.

“Năm ngoái là một năm lịch sử, một sự kiện hiếm có trong cả trăm năm đối với kim loại quý, khi giá bạc về cơ bản đã tăng gấp đôi”, bà nói.

“Giá vàng đã tăng 60%, vì vậy chúng ta sẽ không thấy sự lặp lại của những đợt tăng giá đó, nhưng mức 5.400 USD là mức tăng vững chắc 30% so với cùng kỳ năm ngoái”, Shiels nói. “Đây là một xu hướng giao dịch dài hạn, không phải là đỉnh điểm của sự bùng nổ giá hàng hóa”.

Nicky Shiels lập luận, căng thẳng địa chính trị không hề giảm bớt. Những điểm nóng gần đây, bao gồm hành động của Mỹ ở Venezuela và nỗ lực của Washington nhằm khẳng định quyền kiểm soát Greenland, chỉ càng làm trầm trọng thêm tình trạng các nhà đầu tư đổ xô tìm đến vàng.