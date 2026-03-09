Hải quan chủ trì, phối hợp thu giữ 165 kg ma túy trong hai tháng cao điểm

(TBTCO) - Trong hai tháng cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 35 vụ với 42 đối tượng, thu giữ khoảng 165 kg ma túy các loại, trong đó phần lớn là ma túy tổng hợp.

Cụ thể, ngày 9/3/2026, Cục Hải quan cho biết, thống kê từ ngày 15/12/2025 đến 14/02/2026, toàn ngành Hải quan đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 35 vụ với 42 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 9 vụ.

Đối tượng phạm pháp, tang vật ma tuý do hải quan phối hợp cùng lực lượng chức năng triệt phá. Ảnh: CTVAH

Tang vật thu giữ gồm khoảng 165 kg ma túy các loại, trong đó có 14,18 kg cần sa; 14,2 kg heroin; 4,94 kg cocain; 5,96 kg ketamine; 126 kg ma túy tổng hợp và 372,25 gram ma túy khác.

Riêng trong giai đoạn từ 15/01 đến 14/02/2026, lực lượng hải quan đã phát hiện và bắt giữ 18 vụ với 16 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 6 vụ. Tang vật thu giữ gồm 154 kg ma túy các loại, bao gồm 4,8 kg cần sa; 13,7 kg heroin; 4,5 kg cocain; 5,9 kg ketamine và 125,2 kg ma túy tổng hợp.

Các vụ việc được phát hiện trên nhiều tuyến, địa bàn khác nhau, trong đó nổi lên là tuyến hàng không quốc tế, nơi các đối tượng thường lợi dụng hoạt động đi lại, vận chuyển hành lý để cất giấu ma túy.

Điển hình, ngày 25/02/2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và Công an TP. Hà Nội kiểm tra một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3,6 kg cocain được ngụy trang tinh vi trong đồ dùng cá nhân.

Trước đó, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng hải quan cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 4,5 kg cocain do một nữ hành khách quốc tịch Thái Lan vận chuyển quá cảnh qua Việt Nam.