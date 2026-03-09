(TBTCO) - Thực hiện thí điểm thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại cầu Bắc Luân II, cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), cơ quan hải quan đã ghi nhận hơn 200 phương tiện vận chuyển khoảng 700 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu được làm thủ tục thuận lợi trong hai ngày 7-8/3/2026.

Trong 2 ngày 7 và 8/3/2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII triển khai thí điểm thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại luồng kiểm soát hàng hóa khu vực cầu Bắc Luân II, thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

700 tấn hàng hóa thông quan qua cầu Bắc Luân II trong 2 ngày cuối tuần. Ảnh: AH

Theo đó, thời gian làm thủ tục hải quan được thực hiện từ 9h00 đến 12h00 và 15h00 đến 18h00 (giờ Bắc Kinh), tương ứng 8h00 đến 11h00 và 14h00 đến 17h00 (giờ Hà Nội).

Việc triển khai nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được thống nhất giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2026, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, thống kê trong hai ngày cuối tuần 7- 8/3/2026, hơn 200 phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được làm thủ tục thông quan qua khu vực cầu Bắc Luân II, với tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt khoảng 700 tấn.

Các mặt hàng thông quan khá đa dạng, trong đó có nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm và hoa quả tươi, là những mặt hàng có yêu cầu cao về thời gian vận chuyển và bảo quản.

Để bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi, lực lượng hải quan và các đơn vị chức năng tại cửa khẩu đã chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, kiểm soát và giải quyết thủ tục cho phương tiện, người và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc thí điểm thông quan vào hai ngày cuối tuần giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch xuất nhập khẩu, hạn chế tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, đồng thời giảm chi phí phát sinh như nhân công, lưu bãi, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản dễ hư hỏng.