Giảm thuế nhập khẩu về 0% với hàng loạt mặt hàng xăng dầu

(TBTCO) - Chính phủ vừa quyết định giảm mạnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu về mức 0%, áp dụng từ nay tới 30/4/2026.

Ngày 9/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) được điều chỉnh giảm từ 10% xuống 0% đối với một số loại xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Nghị định 72 cũng quy định mức thuế suất ưu đãi 0% đối với hàng loạt mặt hàng nhiên liệu thành phẩm quan trọng trong nhóm Nhiên liệu Diesel và Dầu nhiên liệu (mã nhóm 27.10), bao gồm: nhiên liệu diesel cho ô tô (mã 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã 2710.19.72); dầu nhiên liệu (mã 2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên (mã 2710.19.81) và độ chớp cháy dưới 23°C (mã 2710.19.82); các kerosine khác (mã 2710.19.83).

Việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu là động thái phản ứng kịp thời và quyết liệt của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

Ở nhóm Dầu mỏ thô và Condensate (mã nhóm 27.09), nhóm nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất cho các nhà máy lọc hóa dầu, các mức thuế suất MFN cũng đều là 0%, gồm có dầu mỏ thô (mã 2709.00.10), Condensate (mã 2709.00.20), các loại dầu thô khác (mã 2709.00.90).

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen cũng được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Theo Điều 2 của Nghị định 72/2026/NĐ-CP, các mức thuế suất mới này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký (9/3/2026) cho đến hết ngày 30/4/2026. Sau ngày Nghị định này hết hiệu lực, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Tuy nhiên, "trường hợp để đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị định, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng của nghị định này", Nghị định 72 nêu rõ.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, tình hình thế giới thời gian qua diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông khiến giá năng lượng, nhất là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh. Nguồn cung xăng dầu toàn cầu có dấu hiệu gián đoạn, kéo theo giá dầu thô tăng cao, qua đó tác động trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước.

Hiện nay, phần lớn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ ASEAN và Hàn Quốc với mức thuế nhập khẩu chủ yếu ở mức 0% theo các cam kết FTA. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung thế giới bị gián đoạn, việc tiếp cận nguồn xăng dầu thành phẩm từ các thị trường này cũng có thể gặp khó khăn.

Do đó, nếu tiếp tục duy trì mức thuế MFN hiện hành, việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường khác sẽ gặp nhiều hạn chế, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Bộ Tài chính cho biết, mục tiêu của việc điều chỉnh thuế nhập khẩu lần này là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đa dạng hóa nguồn cung, cân đối nhu cầu sử dụng năng lượng trước mắt với dự trữ năng lượng dài hạn, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.