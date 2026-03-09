Techcombank rót thêm tối đa 800 tỷ đồng vào Techcom Life, tăng tốc mảng bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Techcombank vừa thông qua kế hoạch tăng vốn tối đa 800 tỷ đồng vào Techcom Life, nâng vốn điều lệ từ mức 1.300 tỷ đồng hiện tại. Động thái này được xem là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái tài chính và đẩy mạnh phát triển mảng bảo hiểm nhân thọ, trong bối cảnh dư địa thị trường bảo hiểm tại Việt Nam còn lớn.

Ngày 9/3, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã Ck: TCB) thông qua việc tăng vốn góp của Techcombank tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương - Techcom Life theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Tài chính và Kế hoạch tại Tờ trình số 08/2026/TTr-TCKH ngày 27/2/2026.

Theo kế hoạch, Techcombank dự kiến góp thêm tối đa 800 tỷ đồng, tương ứng 80 triệu cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo Khối Tài chính và Kế hoạch và các khối, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.

Ngày 16/7/2025, Bộ Tài chính đã cấp phép thành lập Techcom Life, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thứ 20 tại Việt Nam. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Tòa C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng.

Ngày 5/2/2026, Bộ Tài chính cũng đã chấp thuận việc điều chỉnh nhân sự quản lý cấp cao tại Techcom Life. Theo đó, ông Chung Bá Phương được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay ông Mukesh Pilania. Đồng thời, ông Mukesh Pilania được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Chung Bá Phương kể từ cùng thời điểm.

Nguồn: Hội thảo trực tuyến “Techcombank: Bứt tốc tăng trưởng cùng đất nước”.

Đại diện Techcom Life cho biết, việc điều chỉnh nhân sự quản lý cấp cao này nhằm tăng cường năng lực quản trị và điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm của Techcom Life.

Việc ra mắt Techcom Life được coi bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện của ngân hàng Techcombank. Hướng tới mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, Techcom Life được kỳ vọng sẽ mang đến các giải pháp bảo hiểm sáng tạo và đột phá, cùng chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ gần đây, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank cho rằng, ngành bảo hiểm nhân thọ hiện có tỷ lệ đóng góp/GDP còn tương đối thấp, hiện khoảng 2%. Nếu so sánh về tỷ lệ người dân sở hữu các sản phẩm bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ thì mức độ tham gia cũng còn rất thấp, đều dưới 10%.

Với một dư địa thị trường còn rất lớn như vậy, trong bối cảnh Việt Nam có ngành ngân hàng phát triển, theo đánh giá của lãnh đạo Techcombank, bảo hiểm là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, do đó, ngân hàng đã lựa chọn hướng tự xây dựng lại toàn bộ hệ thống và tổ chức triển khai.

Ông Tuấn cho biết, đến nay, hệ thống đã được hoàn thiện, đồng thời các sản phẩm đã được thử nghiệm trong quý IV/2025 và bắt đầu mở rộng, phát triển mạnh mảng bảo hiểm nhân thọ của Techcombank từ tháng 1/2026. Kết quả bước đầu đạt được khá ấn tượng, các thông tin chi tiết hơn về kết quả quý I/2026 sẽ được ngân hàng cung cấp tới các nhà đầu tư vào tháng 4/2026./.