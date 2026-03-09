Hưởng lãi suất ưu đãi, đắp xây tổ ấm cùng BAC A BANK

(TBTCO) - Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tri ân một nửa thế giới với gói giải pháp tích lũy có ưu đãi lãi suất tiền gửi lên tới 0,5%/năm cùng quà tặng ngay hấp dẫn

Với vai trò “tay hòm chìa khóa”, các chị em phụ nữ đều mong muốn gia đình có một nền tảng vững chắc về tài chính. Bên cạnh các kênh đầu tư sinh lời (nhưng tiềm ẩn rủi ro), mỗi gia đình hay cá nhân đều chắc chắn phải có tài khoản tiết kiệm như một sự đảm bảo cho tương lai.

Theo ghi nhận đến tháng 03/2026, mặt bằng lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng đã có xu hướng tăng trở lại sau thời gian dài duy trì ở mức ổn định. Nhiều chuyên gia nhận định đây là thời điểm tốt để phân phối lại nguồn tiền nhàn rỗi, ưu tiên dòng tiền về ngân hàng. Kênh gửi tiết kiệm tại ngân hàng có các ưu điểm lớn như độ an toàn cao, tiện lợi cùng mặt bằng lãi suất hấp dẫn, càng có giá trị trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện tại.

Tri ân khách hàng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 08/03/2026

Thực tế, BAC A BANK vẫn là một trong những ngân hàng được khách hàng tiền gửi ưu ái trong suốt nhiều năm bất kể tình hình thị trường. Trong dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, BAC A BANK tiếp tục triển khai gói sản phẩm tiết kiệm Người xây tổ ấm được thiết kế riêng cho đối tượng khách hàng nữ.

Theo đó, để tham gia, khách hàng chỉ cần gửi mức tiền tối thiểu 10.000.000 VND với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Ưu đãi lãi suất cộng thêm của sản phẩm cao nhất lên tới 0.5%/ năm. Khách hàng gửi tiền với mỗi 1 tỷ VND sẽ nhận thêm 01 phiếu mua hàng TH true mart trị giá 500.000 VND. Sản phẩm Người xây tổ ấm cũng áp dụng chính sách rút gốc linh hoạt trước hạn, bảo toàn lãi suất với số dư còn lại; nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho khách hàng cũng như giúp khách chủ động hơn khi cần thanh khoản.

Đặc biệt, dịp 8/3 này các khách hàng nữ hiện hữu có số dư tiền gửi đạt điều kiện quy định sẽ được tặng 01 phiếu mua hàng TH truemart với giá trị 300.000 VND như một món quà nhân dịp tháng của phái đẹp đến từ BAC A BANK. Đây chính là lời chúc chân thành tới các Khách hàng nữ thân thiết của BAC A BANK: luôn luôn rạng rỡ và hạnh phúc viên mãn qua món quà vô cùng ý nghĩa là các dòng sản phẩm chất lượng, đẳng cấp từ TH true MILK, TH true HERBAL, TH true FOOD - những dự án tiêu biểu được tư vấn đầu tư bởi BAC A BANK.

Chị Phạm Hồng Huệ (45 tuổi, Hà Nội), một khách hàng tiền gửi gắn bó với BAC A BANK lâu năm, chia sẻ: “Đầu tiên, tôi lựa chọn Bắc Á vì lãi suất tốt và gần nhà, nhưng điều khiến tôi tin tưởng gắn bó với Ngân hàng trong suốt 10 năm qua là vì đội ngũ nhân viên chu đáo, tư vấn nhiệt tình về các chương trình ưu đãi, sản phẩm phù hợp với gia đình tùy từng giai đoạn. Theo tôi đánh giá, sự tâm tâm tới khách hàng một cách chân thành là ưu điểm lớn nhất của Bắc Á”. Chị cũng rất vui vì nhận được món quà tinh thần từ chi nhánh BAC A BANK nhân dịp ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ và coi đây là “điều may mắn nhân dịp năm mới”.

Theo đánh giá của chuyên gia, sản phẩm chuyên biệt dành cho phụ nữ “Người xây tổ ấm” của BAC A BANK rất phù hợp với mục tiêu tích lũy đường dài, tạo “vùng an toàn” cho tương lai tài chính của gia đình với chính sách linh hoạt, mức tiền gửi tối thiểu hợp lý, lãi suất ổn định cùng ưu đãi hợp tâm lý chị em.