Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 966/UBND-KT ngày 9/3/2026 triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Văn bản gửi các sở, ban, ngành: Công thương, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố; UBND các xã, phường; Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố; chủ đầu tư các dự án trọng điểm Thành phố; các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua Sở Công thương đã liên tục báo cáo tình hình nguồn cung và hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn trong các ngày 6-8/3/2026, đồng thời đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu tới mục tiêu tăng trưởng GRDP của Hà Nội. Trên cơ sở đó, Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 946/UBND-KT ngày 6/3/2026 về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đồng thời triển khai thêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Sở Công thương được giao bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương trong điều hành kinh doanh xăng dầu, chủ động bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ.

Cùng với đó, Sở Công thương có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu quốc tế, tình hình thị trường trong nước và kinh nghiệm điều hành của các địa phương khác để kịp thời đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố cũng như Bộ Công thương để có phương án điều tiết phù hợp.

Để góp phần ổn định tâm lý thị trường, Sở Văn hóa và Thể thao được giao chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tình hình nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện; tránh tâm lý hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết gây áp lực lên nguồn cung.

Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Ảnh: TL

Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng được giao theo dõi và cập nhật giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, nghiên cứu các biện pháp bình ổn giá trong bối cảnh giá xăng dầu có thể biến động. Sở cũng hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh hợp đồng theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với các doanh nghiệp dịch vụ công ích chịu tác động lớn từ việc tăng giá xăng dầu. Các đơn vị dự kiến được xem xét gồm Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và các doanh nghiệp thủy lợi.

Công an Thành phố được giao phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ xăng dầu để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời phối hợp với lực lượng quản lý thị trường xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng nắm bắt diễn biến thị trường xăng dầu tại địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ dọc các tuyến đường, ngăn chặn tình trạng kinh doanh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đối với các ban quản lý dự án và chủ đầu tư các công trình trên địa bàn, Thành phố yêu cầu rà soát tiến độ thực hiện, đặc biệt với các dự án trọng điểm; chủ động đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu đến chi phí và tiến độ để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc điều chỉnh giá trong hợp đồng với nhà thầu cần được thực hiện đúng quy định nhằm tránh ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

UBND thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối, bảo đảm nguồn cung đầy đủ và liên tục cho hệ thống phân phối trên địa bàn Hà Nội, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải thực hiện nghiêm các quy định về đo lường, chất lượng, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đồng thời duy trì thời gian mở cửa bán hàng theo đăng ký. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung để góp phần ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.