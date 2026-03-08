(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), qua quá trình đấu tranh, phát hiện vi phạm pháp luật đã xác định 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Đồng thời, 675 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác có thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Các sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, gia công trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, TP. Hà Nội; nhà máy sản xuất tại khối 8, xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Thu hồi nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và không bảo đảm chất lượng. Ảnh: TL.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tại địa phương rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu hồi toàn bộ 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 loại sản phẩm không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm đã được nêu trên.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Y tế liên quan đến công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên thị trường.

Việc khẩn trương thu hồi và kiểm soát các sản phẩm vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.