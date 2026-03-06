Dự báo USD phục hồi vì xung đột Trung Đông nhưng khó bền, giúp nâng đỡ giá vàng

(TBTCO) - Giá vàng tăng thêm 5% trong tháng 2, nâng mức tăng từ đầu năm lên khoảng 20%, nhưng đang chịu áp lực điều chỉnh khi đồng USD phục hồi do căng thẳng Trung Đông. Tuy nhiên, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sự phục hồi của đồng USD được thúc đẩy bởi xung đột có thể chỉ diễn ra ngắn, hỗ trợ cho giá vàng.

Vàng vẫn đối mặt một số rủi ro dù hưởng lợi từ bất ổn

Đánh giá về diễn biến thị trường vàng tháng 2/2026 trong thông tin phát đi ngày 3/6, chuyên gia Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, giá vàng tăng thêm 5% trong tháng 2, lên mức 5.222 USD/ounce, qua đó, nâng mức tăng từ đầu năm đến nay lên khoảng 20%. Tuy nhiên, diễn biến giá vàng tính theo các đồng tiền khác lại khá trái chiều.

Đồng Rupee của Ấn Độ tăng mạnh sau khi Mỹ nới lỏng các biện pháp thuế quan, khiến giá vàng trong nước giảm 3,5%. Tương tự, đồng Nhân dân tệ tăng giá cũng khiến giá vàng tính theo nội tệ tại Trung Quốc đi xuống.

Nguồn: Mô hình phân bổ lợi nhuận vàng của Hội đồng Vàng Thế giới.

Đáng chú ý, mô hình phân bổ lợi nhuận vàng (GRAM) của WGC cho thấy, mức tăng của giá vàng chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD, đặc biệt so với các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Sau đợt tăng mạnh trong tháng 1, độ biến động kỳ vọng giảm mạnh có thể đã gây áp lực khiến giá vàng giảm sâu hơn trong nửa đầu tháng 2.

Dù vậy, giá vàng nhiều khả năng được nâng đỡ bởi lực mua mạnh từ châu Á, thể hiện qua diễn biến giá vàng trong các phiên giao dịch tại châu Á, cũng như khối lượng giao dịch cao trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải.

Cũng theo WGC, các quỹ ETF vàng thu hút thêm 5,3 tỷ USD trong tháng 2 (tương đương 26 tấn), dẫn đầu bởi Bắc Mỹ và châu Á. Trái lại, các quỹ tại châu Âu lại ghi nhận dòng vốn rút ròng 1,8 tỷ USD (tương đương 13 tấn).

Vàng tăng giá khi khi địa chính trị nóng lên, nhưng diễn biến sau khó đoán Theo chuyên gia từ Hội đồng Vàng Thế giới, trong lịch sử, vàng tăng giá trong khoảng hai phần ba số trường hợp khi căng thẳng địa chính trị gia tăng mạnh. Tuy nhiên, diễn biến trong hai tuần tiếp theo thường khó dự đoán hơn, với biên độ lợi suất của vàng dao động rộng hơn (từ +8% đến -3%) và tỷ lệ tăng giá giảm xuống còn khoảng 57%.

Chuyên gia WGC cũng chỉ rõ vàng cũng đối mặt với một số rủi ro.

Theo đó, mức giá cao của vàng có thể tiếp tục khiến một số nhà đầu tư thận trọng. Nếu dòng vốn tài chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn tại châu Âu, Nhật Bản và các khu vực khác, vàng tại các thị trường này có thể trở nên kém hấp dẫn hơn, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu trong nước tăng trưởng tích cực.

"Một số quỹ ETF vàng tại châu Âu đã ghi nhận dòng vốn rút ra trong tháng 2, khi đợt tăng giá mạnh của vàng trong tháng 1 đã thúc đẩy nhà đầu tư chốt lời" - WGC cho biết.

Cùng với đó, cuộc xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026 đã khiến giá các loại tài sản phản ứng ngay lập tức trong phiên giao dịch ngày 2/3, đây là điều không gây nhiều bất ngờ. Giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. Giá vàng cũng bật tăng, tăng gần 5% chỉ trong hai phiên giao dịch. Tuy nhiên, diễn biến trong hai tuần tiếp theo thường khó dự đoán hơn.

Cũng theo ông Thorsten Polleit - Giáo sư Kinh tế danh dự tại Đại học Bayreuth (Đức), hành động quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang gây ra áp lực đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong các giai đoạn thị trường căng thẳng, nhà đầu tư thường đổ vào những tài sản có tính thanh khoản cao nhất, mang lại lợi thế cho đồng USD hơn là các kim loại quý.

Tuy nhiên, ông Polleit nhấn mạnh, điều này không nên bị hiểu nhầm là nhu cầu dài hạn đối với kim loại quý đang suy yếu, bởi nhu cầu đầu tư mang tính cấu trúc đối với vàng và bạc vẫn tiếp tục gia tăng, khi nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước mức nợ chính phủ ngày càng cao và rủi ro lạm phát kéo dài.

Diễn biến giá vàng trong nước. Ảnh tư liệu.

Ở trong nước, hiện phiên giao dịch sáng ngày 6/3, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở 5.130 USD/ounce, tăng 50 USD/ounce. Giá vàng trong nước sáng 6/3 cũng điều chỉnh giảm, sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Theo đó, vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh 180,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm khoảng 900.000 đồng/lượng so với phiên trước. Các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ hay Bảo Tín Minh Châu... cũng điều chỉnh tương tự. Giá vàng thế giới quy đổi hiện ở 163 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Dự báo 5 yếu tố gây áp lực khiến đồng USD suy yếu

Chỉ số DXY - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD so với 6 loại tiền tệ khác - đã tránh được nguy cơ giảm sâu trong tháng 1, nhờ những bất ngờ khả quan từ dữ liệu kinh tế và diễn biến tích cực trên thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, WGC cho rằng đây chỉ là khoảng nghỉ tạm thời.

Dự báo USD phục hồi vì xung đột Trung Đông nhưng khó bền, giúp nâng đỡ giá vàng. Ảnh minh họa.

Đồng USD suy yếu, sự bất định gia tăng về chính sách và địa chính trị, cùng với dòng vốn biến động mạnh hơn là những yếu tố có lợi cho vàng. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ sang vàng cũng tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý này.

"Sự phục hồi của đồng USD được thúc đẩy bởi cuộc xung đột hiện tại có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và xu hướng đồng USD tiếp tục giảm sẽ có lợi cho giá vàng" - chuyên gia WGC nhìn nhận.

Trong trung hạn, chuyên gia WGC dự báo đồng USD được dự báo có khả năng suy yếu dựa trên 5 yếu tố.

Một là, so với các giai đoạn trong quá khứ và so với các quốc gia khác, đồng USD và thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn đang ở mức định giá cao.

Hai là, lợi thế “kép” dành cho nhà đầu tư nước ngoài (cổ phiếu Mỹ tăng mạnh và đồng USD mạnh) đang dần suy giảm, trong bối cảnh châu Âu và Nhật Bản ngày càng trở thành những thị trường đầu tư thay thế đáng chú ý.

Ba là, trong các giai đoạn sụt giảm của đồng USD trước đây, thị trường cổ phiếu Mỹ cũng thường diễn biến kém hơn so với các thị trường khác. Đồng thời, đồng USD thường giảm khá mạnh ở giai đoạn đầu, một phần do dòng vốn của nhà đầu tư rút khỏi thị trường Mỹ, qua đó, càng tạo thêm áp lực khiến USD tiếp tục giảm.

Bốn là, đồng USD yếu cũng phù hợp hơn với định hướng chính sách của chính quyền Mỹ hiện nay, vốn khuyến khích các doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước.

Năm là, việc đồng USD được sử dụng như một công cụ trong các biện pháp trừng phạt sau khi xung đột Ukraine bùng nổ đã khiến các ngân hàng trung ương và nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với việc nắm giữ tài sản liên quan đến Mỹ./.