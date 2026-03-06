Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

(TBTCO) - Mastercard cùng VPBank và Công ty cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa cho ra mắt VPBank MWG Mastercard, thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam liên kết với hệ sinh thái bán lẻ điện tử và hàng tiêu dùng đa ngành lớn nhất cả nước. Thẻ nhằm mang đến giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao phong cách sống số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số và không tiền mặt tại Việt Nam.

Ảnh: T.L

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard tích hợp công nghệ thanh toán toàn cầu của Mastercard với năng lực phát hành thẻ nội địa mạnh mẽ của VPBank cùng thế mạnh trong ngành bán lẻ của DMX, là sản phẩm thẻ chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trên quy mô toàn quốc.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái bán lẻ rộng khắp của DMX, bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, Bách Hóa Xanh, An Khang, AVAKid cùng nhiều thương hiệu khác với khoảng 3.000 cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến trên toàn quốc.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được thiết kế tích hợp vào mọi hành trình mua sắm của người dùng, từ các giao dịch thường xuyên như thực phẩm, dược phẩm đến những khoản chi cho các sản phẩm điện tử có giá trị cao.

Chủ thẻ có thể tận hưởng ưu đãi hoàn tiền lên đến 10% cho các chi tiêu tại thương hiệu DMX, hoàn tiền 4% cho chi tiêu thuộc lĩnh vực thời trang và ăn uống, cùng mức hoàn tiền 0,1% cho các chi tiêu hợp lệ khác, với hạn mức hoàn tiền hàng tháng đơn giản cùng các ưu đãi chào mừng hấp dẫn như miễn phí thường niên năm đầu có điều kiện, hoàn tiền chào mừng lên đến 400.000 đồng và 100.000 điểm thưởng trên Quà Tặng VIP.

Được xây dựng dựa trên mạng lưới thanh toán toàn cầu, bảo mật của Mastercard, thẻ VPBank MWG Mastercard được chấp nhận tại các điểm thanh toán cả trong và ngoài nước, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật và quản lý rủi ro. Khách hàng có thể hoàn tất quy trình mở thẻ trực tuyến ngay trên ứng dụng VPBank và Quà Tặng VIP của Điện Máy Xanh, hoặc trực tiếp tại khoảng 3.000 điểm bán lẻ trên hệ thống DMX. Mô hình phân phối đa kênh này không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận tín dụng tại các điểm bán lẻ, mà còn mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ tài chính vượt khỏi khung giờ làm việc hành chính của ngân hàng.

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ: “Bằng cách kết hợp năng lực phát hành thẻ của VPBank với hệ sinh thái bán lẻ uy tín của Điện Máy Xanh, Mastercard góp phần mang đến một sản phẩm thẻ lấy giá trị thiết thực và sự tiện lợi làm trọng tâm, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong bối cảnh đời sống ngày càng được số hóa. Giải pháp cũng thể hiện cách Mastercard đồng hành cùng đối tác thực hiện đổi mới sáng tạo, triển khai các giải pháp thanh toán số an toàn và đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam hướng tới nền kinh tế số không tiền mặt và kết nối”.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard hiện đã được phát hành trên toàn quốc, mang đến cho hàng triệu người Việt Nam hàng loạt ưu đãi tại các điểm bán lẻ quen thuộc, khả năng tiếp cận giải pháp tín dụng thông qua các kênh trực tuyến, cùng sự an tâm nhờ hệ thống chấp nhận thanh toán toàn cầu và tiêu chuẩn bảo mật của Mastercard. Việc tích hợp thanh toán số vào hành trình chi tiêu hàng ngày được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, nâng cao niềm tin người tiêu dùng đối với các ứng dụng tài chính số và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số toàn diện của Việt Nam./.