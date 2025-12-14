Hàng nghìn phụ nữ yếu thế được tiếp cận tầm soát ung thư sớm

(TBTCO) - Thông qua chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”, hàng nghìn lao động nữ và phụ nữ yếu thế tại nhiều địa phương đã được tiếp cận dịch vụ tầm soát ung thư sớm và xét nghiệm HPV, góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho những người còn gặp nhiều rào cản trong đời sống và lao động.

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Mastercard và Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) tổ chức lễ trao tặng các suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới, gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng, đồng thời thực hiện xét nghiệm virus HPV cho phụ nữ yếu thế.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”, hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhóm phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống và lao động.

Hàng nghìn suất quà đã được trao tặng tới phụ nữ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan báo chí, bệnh viện, tổ chức y tế cùng các đơn vị đồng hành. Về phía Ban tổ chức có đại diện NAPAS, Mastercard và Payoo. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 300 phụ nữ đến từ các khu công nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” được khởi nguồn từ mong muốn gắn kết các hoạt động thanh toán không tiền mặt với trách nhiệm xã hội, qua đó biến những giao dịch hằng ngày của người dân thành giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với sự đồng hành của Mastercard, Payoo và mạng lưới điểm chạm rộng khắp, những hành động nhỏ nhưng bền bỉ đã góp phần gây quỹ tầm soát ung thư, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sau 3 năm triển khai, chương trình tiếp tục khẳng định cam kết của NAPAS trong phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội.

400 phụ nữ đã được thực hiện khám tầm soát tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Từ góc độ tổ chức đại diện cho phụ nữ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, hoạt động tầm soát ung thư miễn phí không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế, mà còn thể hiện sự đồng hành và sẻ chia của xã hội đối với phụ nữ yếu thế, những người còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Việc được tầm soát sớm các bệnh ung thư phổ biến giúp phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong gia đình và cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, kết nối nguồn lực xã hội hóa, mở rộng các mô hình phối hợp nhằm chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ yếu thế.

Theo Ban tổ chức, trong 3 tháng triển khai, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng thông qua các hoạt động gắn kết giữa thanh toán không tiền mặt và thiện nguyện xã hội. Chuỗi hoạt động “Bước chạy sống khỏe” thu hút hàng nghìn người tham gia trực tiếp và trực tuyến, tạo nguồn lực để triển khai các suất tầm soát ung thư miễn phí.

Song song với hoạt động khám, tầm soát, chương trình còn tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe”, với sự tham gia của các chuyên gia y tế và đông đảo người quan tâm, góp phần lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng chủ động chăm sóc sức khỏe.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, chương trình đã huy động được hơn 4 tỷ đồng phục vụ hoạt động tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV, đồng thời duy trì mô hình “Gian hàng 0 đồng” tại các bệnh viện, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho phụ nữ yếu thế trong quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho rằng, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tầm soát ung thư sớm, mà còn mang lại những hỗ trợ thiết thực, giúp phụ nữ yếu thế từng bước tiếp cận dịch vụ y tế, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 2.010 suất tầm soát và xét nghiệm HPV. Trong đó, 1.000 suất được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 1.010 suất dành cho Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng thụ hưởng là nữ công nhân, lao động nữ yếu thế đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bắc Ninh và nhóm lao động ngoại tỉnh.

Ngay sau lễ trao tặng, 400 phụ nữ đã được thực hiện khám tầm soát tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được triển khai từ tháng 12/2025 đến hết tháng 1/2026 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.