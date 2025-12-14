(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô và các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Sáng 14/12, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô và các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. Từ đó, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong chính sách, quy định của pháp luật; ban hành các quy định mang tính đột phá mạnh về phân cấp, phân quyền nhằm thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Sau hai ngày làm việc, đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất biểu quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao với 9 nghị quyết.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong đó, có 4 nghị quyết để cụ thể hóa các nội dung tại nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 10: quy định về hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

3 nghị quyết thông qua quy hoạch và phê duyệt chủ trương trương đầu tư đối với dự án lớn, quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của thành phố đột phá trong kỷ nguyên mới. Đó là dự án Đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố, Nghị quyết thông qua chủ trương thiết lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000, thể hiện tầm nhìn mới, tư duy trăm năm, hứa hẹn kiến tạo không gian cảnh quan xanh, đẹp, hiện đại của Thủ đô.

2 nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND năm 2025 của HĐND TP. Hà Nội, để giải quyết ngay các vấn đề còn vướng mắc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn của thành phố trong lĩnh vực phân bổ ngân sách, chỉnh trang, xây dựng đô thị...

Bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, những cơ chế, chính sách, dự án quan trọng này cần được triển khai ngay và sẽ tác động sâu rộng, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc của thành phố. Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo nghị quyết của HĐND thành phố được tổ chức thực hiện sớm nhất, nhanh nhất, để nghị quyết đi vào cuộc sống.