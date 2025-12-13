(TBTCO) - Chiều ngày 13/12, HĐND TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc và xem xét 3 nhóm nội dung, nhằm thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp xem xét 3 nội dung.

Nhóm nội dung thứ nhất gồm 04 nghị quyết để cụ thể hóa các nội dung tại nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 10: quy định về hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Nhóm nội dung thứ hai là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội. Đây là nhóm nghị quyết nhằm giải quyết ngay các vấn đề còn vướng mắc trong điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và góp phần tháo gỡ điểm nghẽn của thành phố trong lĩnh vực chỉnh trang, xây dựng đô thị.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Nhóm nội dung thứ ba là xem xét chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thành phố và Nghị quyết thông qua chủ trương thiết lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 (nếu có).

Đây là những dự án lớn, hết sức quan trọng, đã được Trung ương chỉ đạo triển khai và mang tầm nhìn chiến lược lâu dài trong Tổng thể phát triển kinh tế, tạo không gian cảnh quan để phát triển công nghiệp văn hóa dọc khu vực các phường nội đô ven sông Hồng, phát triển khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố. Đồng thời là 2/10 dự án được Bộ Chính trị chọn để đồng loạt khởi công trong ngày 19/12.

"Những nội dung UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét hôm nay là những chính sách mang tính đột phá mạnh về phân cấp, phân quyền nhằm thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, liên quan đến nhiều lĩnh vực then chốt và có quy mô vốn đầu tư lớn, phạm vi tác động rộng; giúp Hà Nội tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, về cơ chế phối hợp và thẩm quyền, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, quan trọng, dự án hạ tầng chiến lược, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, cải thiện chất lượng môi trường sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo mục tiêu phát triển trên 11% trong giai đoạn 2026-2030, phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm động lực phát triển vùng và cả nước" - bà Hà nhấn mạnh.