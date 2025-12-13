Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

(TBTCO) - Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”.

Ngay sau khi phát động “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, Thuế tỉnh Điện Biên đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo phụ trách, trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo triển khai. Các Thuế cơ sở tổ chức hội nghị phổ biến mô hình quản lý thuế mới, nêu rõ lợi ích và nghĩa vụ của hộ kinh doanh khi chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai.

Thuế tỉnh Điện Biên ký kết thỏa thuận hợp tác với Viettel Điện Biên để hỗ trợ hộ kinh doanh.

Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua nhiều kênh: phát hành tờ rơi, đăng tải hướng dẫn trên mạng xã hội Zalo, Facebook và website Thuế tỉnh, hỗ trợ trực tuyến. Một số Thuế cơ sở đã có những hình thức tuyên truyền sáng tạo như: sử dụng xe cơ quan, xe cá nhân công chức thuế phát thanh qua các tuyến đường tập trung nhiều hộ kinh doanh, treo băng rôn, dán áp phích tại chợ và khu dân cư, tạo độ phủ thông tin rộng rãi và hiệu quả.

Các tổ công tác tại Thuế cơ sở triển khai đồng loạt, trực tiếp đến từng xã, phường, “đi từng ngõ, gõ từng hộ” để hướng dẫn cài đặt eTax Mobile, hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, phổ biến chính sách thuế và chủ trương chuyển đổi đến hộ kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Thuế tỉnh Điện Biên với các đơn vị cung ứng dịch vụ như: Viễn thông Điện Biên (VNPT Điện Biên), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trong việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hính sách thuế; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Trong suốt chiến dịch, hàng trăm lượt công chức thuế đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và đường sá xa xôi; nhiều công chức làm việc tới khuya, tranh thủ từng thời điểm để đến từng hộ kinh doanh tuyên truyền và hỗ trợ. Hình ảnh công chức thuế kiên trì hướng dẫn, giải đáp thắc mắc từ chợ trung tâm tới các bản vùng cao đã để lại dấu ấn đẹp, thể hiện tinh thần tận tụy và trách nhiệm của ngành.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Điện Biên hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, đến ngày 29/11/2025 chỉ sau 24 ngày triển khai, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 100% kế hoạch trước thời hạn. Tổng số 10.203 hộ kinh doanh thuộc diện chuyển đổi đã được rà soát và hỗ trợ: 232 hộ chuyển sang kê khai, 20 hộ chuyển lên doanh nghiệp và 9.951 hộ ký cam kết thực hiện phương pháp kê khai theo đúng quy định.

Kết quả này góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, xác định doanh thu sát thực tế, bảo đảm công bằng nghĩa vụ thuế, hạn chế tình trạng kê khai sai lệch, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm và tinh thần vượt khó của toàn ngành Thuế tỉnh Điện Biên.