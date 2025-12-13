Vụ Thuế Lào khảo sát công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Thuế TP. Hải Phòng

Ngày 11/12, Đoàn công tác của Vụ Thuế Lào đã triển khai khảo sát thực tiễn và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Thuế TP. Hải Phòng.

Xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả và thân thiện

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng bày tỏ vinh dự tiếp đón Đoàn công tác Vụ Thuế Lào do ông Khăm-phăn Phan-thu-lắc - Vụ trưởng Vụ Thuế Lào làm Trưởng đoàn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Ông Nguyễn Tiến Trường cho biết, trong những năm vừa qua, với các động lực chính như cảng biển, công nghiệp, dịch vụ cùng việc sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương đã tăng cường tiềm năng sản xuất, kinh doanh, TP. Hải Phòng đã có những bước chuyển rất rõ nét mặc dù cũng đã trải qua những đợt thiên tai bão lụt khá nhiêm trọng.

Buổi làm việc giữa Thuế TP. Hải Phòng và Đoàn công tác của Vụ Thuế Lào đã diễn ra với tinh thần hữu nghị, hợp tác để cùng phát triển.

Bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự quyết tâm vượt qua khó khăn của nhân dân trên địa bàn thành phố, kinh tế Hải Phòng đang phát triển khá mạnh mẽ và nằm trong top đầu cả nước về quy mô (sau TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội), tốc độ tăng trưởng GRDP cao, thu hút đầu tư lớn, với mục tiêu trở thành thành phố cảng tầm cỡ Đông Nam Á.

Đối với Thuế TP. Hải Phòng, nhận thức rõ tầm quan trọng về lợi thế của một thành phố có hệ thống cảng biển lớn tại phía Bắc, đơn vị đã đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy khả năng nội tại và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn để xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả và thân thiện.

“Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới xuất hiện, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc và cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, chúng tôi đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuế trên địa bàn Thành phố tập trung triển khai đồng thời bộ công tác quản lý thuế, trong đó đặc biệt lưu ý tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước” - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay.

Thể hiện tinh thần chân thành, gắn bó giữa hai cơ quan thuế

Thay mặt Đoàn công tác của Vụ Thuế Lào, Vụ trưởng Khăm-phăn Phan-thu-lắc bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Cục Thuế Việt Nam và Thuế TP. Hải Phòng đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo và chúc mừng những kết quả rất tích cực trong công tác quản lý thuế của Thuế TP. Hải Phòng.

Vụ trưởng Khăm-phăn Phan-thu-lắc cho biết, hiện nay, cơ quan thuế của Lào cũng đang trong quá trình chuyển đổi công tác quản lý theo hướng điện tử hóa. Vì vậy, những kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số quy trình quản lý thuế nói chung của Việt Nam là những kinh nghiệm rất tốt và Vụ Thuế Lào mong muốn được chia sẻ, qua đó góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế của Lào.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng và Vụ trưởng Khăm-phăn Phan-thu-lắc cùng các thành viên Đoàn công tác Vụ Thuế Lào chụp ảnh lưu niệm.

Theo Vụ trưởng, trong lần khảo sát thực tiễn về công tác thuế thu nhập cá nhân lần này, Đoàn đề xuất Thuế TP. Hải Phòng chia sẻ về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: cấp mã số thuế cá nhân (PTIN); thiết lập cơ chế phối hợp, kết nối thông tin liên ngành; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thuế thu nhập cá nhân, nhất là chia sẻ thông tin cơ bản về phương thức chuyển đổi hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động mà ngành Thuế Việt Nam đang triển khai hết sức thành công.

Vụ trưởng Khăm-phăn Phan-thu-lắc chia sẻ: "Những món quà lưu niệm mang bản sắc của Thành phố Cảng và nhất là những “món quà nghiệp vụ về công tác quản lý thuế hiện đại” được đồng chí Trưởng Thuế và các đơn vị nghiệp vụ của Thuế TP. Hải Phòng trao tặng, chúng tôi - những đồng nghiệp thuế thật sự xúc động, thay mặt Đoàn công tác Vụ Thuế Lào xin gửi gắm lời chúc tốt đẹp và mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan thuế trong tương lai".

Vụ trưởng Khăm-phăn Phan-thu-lắc khẳng định, việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý giữa hai nước Việt Nam và Lào trong những năm qua là tài sản vô cùng quý báu trong công tác hợp tác hữu nghị giữa cơ quan thuế hai nước.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào. Đồng thời là dịp quan trọng để ngành Thuế hai nước tiếp tục tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau cùng phát triển” - Vụ trưởng Khăm-phăn Phan-thu-lắc đặc biệt nhấn mạnh.

Tại các buổi trao đổi, Ban lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng và lãnh đạo các Phòng, Thuế cơ sở đã giới thiệu kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý thuế đối với cá nhân và hỗ trợ người nộp thuế. Hai cơ quan thuế đã có phiên thảo luận cởi mở, chia sẻ nhiều thông tin thực tiễn và giải pháp quản lý thuế hiện đại.

Các buổi làm việc của các đơn vị chuyên môn của hai bên đã diễn ra trong không gian ấm cúng, thân tình và hữu nghị. Những chia sẻ tận tình về nghiệp vụ thuế đã đánh dấu bước tiến mới trong công tác ngoại giao “nghiệp vụ” giữa Thuế TP. Hải Phòng và Vụ Thuế Lào. Từ đó, góp phần quan trọng để khẳng định và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời thể hiện tinh thần chân thành, gắn bó giữa hai cơ quan thuế.