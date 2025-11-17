Thuế TP. Huế khảo sát tình hình triển khai 45 ngày cao điểm chuyển đổi sang kê khai với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Ngày 16/11/2025, Thuế TP. Huế thành lập Đoàn khảo sát tình hình triển khai Kế hoạch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” tại các Thuế cơ sở và các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đoàn khảo sát do ông Hoàng Quốc Việt - Phó Trưởng Thuế TP. Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” làm Trưởng đoàn và một số thành viên Tổ triển khai.

Đoàn khảo sát kiểm tra họt động hỗ trợ chuyển đổi sang kê khai với hộ kinh doanh tại các Thuế cơ sở.

Tại các điểm khảo sát, Đoàn công tác đã nắm bắt tiến độ triển khai từng địa bàn; công tác phối hợp với UBND phường, xã và các đơn vị liên quan; đánh giá kết quả tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và chuyển đổi mô hình kê khai. Đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo đúng tiến độ.

Đoàn công tác ghi nhận và biểu dương hình ảnh cán bộ thuế không quản ngại mưa gió, thời tiết bất thường, vẫn giữ tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết, đồng thời quán triệt yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát cơ sở, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn ngành trong đợt cao điểm này.

Đoàn công tác của Thuế TP. Huế cùng Lãnh đạo các Thuế cơ sở đi thực tế tại các hộ kinh doanh, chợ thương mại.

Đoàn công tác của Thuế TP. Huế cùng Lãnh đạo các Thuế cơ sở đi thực tế tại các hộ kinh doanh, chợ thương mại để nắm bắt tình hình cũng như tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện chuyển đổi lên hình thức kê khai.