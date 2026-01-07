Ngày 7/1: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (7/1) quay đầu giảm hơn 1 USD/thùng, trong bối cảnh xuất hiện những bất ổn liên quan đến sản lượng dầu của Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm hơn 1 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 7/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,06 USD, tương đương 1,7%, xuống còn 60,70 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 1,19 USD, tương đương 2%, xuống còn 57,13 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, nhu cầu dầu toàn cầu nhiều khả năng chỉ tăng khoảng 900.000 thùng/ngày trong năm ngoái, thấp hơn mức tăng trung bình lịch sử là 1,2 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nguồn cung từ OPEC tăng 1,6 triệu thùng/ngày và nguồn cung ngoài OPEC tăng khoảng 2,4 triệu thùng/ngày, trong giai đoạn từ quý IV/2024 đến quý IV/2025.

Các chuyên gia từ Morgan Stanley nhận định: “Điều này đồng nghĩa, cả hai nguồn cung đều bước vào năm 2026 với mức rất mạnh”, đồng thời cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể dư thừa tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026.

Khảo sát của Reuters hồi tháng 12/2025 cũng cho thấy, giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực trong năm 2026 do nguồn cung gia tăng, trong khi nhu cầu suy yếu.

“Khi tình trạng dư cung dầu toàn cầu ngày càng trở nên rõ rệt hơn, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm giá mới ngay tuần tới”, công ty tư vấn Ritterbusch and Associates nhận định.

Áp lực giảm giá còn có thể gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ ông Maduro vào cuối tuần trước, làm dấy lên khả năng Washington sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela, qua đó mở đường cho sản lượng tăng trở lại.

Ngành dầu mỏ Venezuela đã suy giảm trong nhiều năm do thiếu đầu tư và chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Sản lượng dầu của nước này năm ngoái chỉ đạt trung bình 1,1 triệu thùng/ngày./.