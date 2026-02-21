Ngày 21/2: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (21/2) quay đầu giảm giảm nhẹ khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, thị trường lo ngại rủi ro gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,20 USD/thùng, giảm 0,64%; giá dầu WTI ở mốc 65,99 USD/thùng, giảm 0,66%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 65,99 USD/thùng, giảm 0,66%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 21/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 71,20 USD/thùng, giảm 0,64% (tương đương giảm 0,46 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,99 USD/thùng, giảm 0,66% (tương đương giảm 0,44 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm nhẹ vào ngày hôm nay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng “những điều tồi tệ” sẽ xảy ra nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân trong những ngày tới.

Iran - một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn, nằm đối diện bán đảo giàu tài nguyên dầu mỏ qua Strait of Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ xung đột nào tại khu vực này đều có thể làm gián đoạn dòng dầu ra thị trường quốc tế và đẩy giá tăng.

Thị trường hiện trong trạng thái chờ đợi, khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng diễn biến có thể thay đổi nhanh chóng tùy theo mức độ leo thang căng thẳng. Dữ liệu phân tích cho thấy giới giao dịch đã gia tăng mua quyền chọn mua đối với dầu Brent trong những ngày gần đây, đặt cược vào khả năng giá tiếp tục đi lên.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi thông tin về lượng tồn kho dầu thô giảm và xuất khẩu hạn chế tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn. Báo cáo của Energy Information Administration cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 9 triệu thùng, trong bối cảnh công suất lọc dầu và hoạt động xuất khẩu tăng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tính đến tác động của nguồn cung dồi dào, khi xuất hiện thông tin liên minh OPEC+ có thể nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4. Các nhà phân tích của JP Morgan nhận định rằng tình trạng dư cung dầu, vốn xuất hiện từ nửa cuối năm 2025, vẫn tiếp diễn trong tháng 1 và nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Theo đánh giá của họ, thị trường vẫn có nguy cơ dư thừa đáng kể vào cuối năm nay, và cần cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày để ngăn lượng tồn kho tăng mạnh vào năm 2027./.