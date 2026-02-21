Ngày 21/2: Giá cao su thế giới giữ đà khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (21/2) giữ đà khởi sắc. Cụ thể, hợp đồng tháng 7/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka tăng 7,5 Yên lên 356 Yên/kg... Tại Thái Lan, kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,5%, lên 66,8 Baht/kg. Trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu không biến động so với các phiên trước và duy trì ở mức ổn định.

Giá cao su thế giới hôm nay giữ đà khởi sắc. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,5% (0,3 Baht) lên mức 66,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 337 Yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu và giá dầu đi lên trong bối cảnh thanh khoản thị trường thấp do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 7,5 Yên, tương đương 2,15% lên 356 Yên (2,30 USD)/kg.

Ở góc độ cung - cầu toàn cầu, triển vọng thị trường tiếp tục cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong năm 2026, năm thứ 6 liên tiếp nhu cầu vượt sản lượng, theo Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên (ANRPC).

ANRPC cho biết sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến tăng 2,4% lên 15,2 triệu tấn trong năm 2026, sau khi chỉ tăng khiêm tốn 1,4% trong năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn không theo kịp đà mở rộng của nhu cầu.

Với việc nguồn cung tiếp tục tăng chậm hơn nhu cầu, thị trường cao su toàn cầu nhiều khả năng duy trì trạng thái thắt chặt trong trung hạn, qua đó hỗ trợ giá trong bối cảnh các yếu tố tiền tệ và năng lượng vẫn đóng vai trò quan trọng đối với biến động ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg./.