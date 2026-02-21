Ngày 21/2: Giá bạc trong nước và thế giới phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/2) tăng trở lại đang thu hút dòng tiền đầu tư. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.601.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.630.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 78,97 USD/ounce, tăng 0,86 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.964.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.601.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.630.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng tăng, giá bạc hiện ở mức 2.603.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.636.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.118.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.123.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.601.000 2.630.000 2.603.000 2.636.000 1 kg 69.348.000 70.146.000 69.400.000 70.297.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.608.000 2.638.000 2.610.000 2.640.000 1 kg 69.554.000 70.358.000 69.596.000 70.409.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 78,97 USD/ounce; tăng 0,86 USD so với ngày 20/2.

Giá bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch, song xung lực đi lên chưa thực sự thuyết phục cho thấy lực cung vẫn đang hiện hữu và tạo áp lực nhất định lên thị trường.

Nhận định về diễn biến này, chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire cho rằng, đà phục hồi nhanh chóng suy yếu sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát đi thông điệp mang tính “diều hâu” hơn dự kiến. Quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài đã phần nào kìm hãm triển vọng tăng giá của bạc, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD tiếp tục giữ vững đà mạnh và thị trường đang chờ đợi báo cáo lạm phát PCE, yếu tố có thể tạo thêm biến động đáng kể.

James Hyerczyk cho hay, triển vọng giảm giá của bạc có thể được kích hoạt nếu các yếu tố vĩ mô diễn biến theo hướng bất lợi. Báo cáo chỉ số PCE của Mỹ nếu cho thấy lạm phát hạ nhiệt chậm hoặc phát đi tín hiệu không tích cực có thể củng cố lập trường thắt chặt của FED.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 21/2/2026: