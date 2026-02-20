Ngày 20/2: Giá cà phê áp sát mốc 98.000 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (20/2) tiếp tục neo cao ở mức 96.400 - 97.900 đồng/kg, trong khi sàn London và New York bật tăng trở lại; Giá tiêu diễn biến trái chiều giữa trong nước và quốc tế.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục neo cao ở mức 96.400 - 97.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước neo cao

Tại khu vực Tây Nguyên, vùng trồng cà phê trọng điểm của cả nước, giá thu mua sáng nay tiếp tục neo ở vùng cao.

Ở Lâm Đồng, các địa bàn Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà đang cùng giao dịch ở mức 96.400 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát nhưng vẫn duy trì sát ngưỡng 97.000 đồng/kg. Đây là mặt bằng giá tương đối tích cực nếu so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Tại Đắk Lắk, khu vực Cư M’gar đang được thu mua ở mức 97.700 đồng/kg. Trong khi đó, Ea H’leo và Buôn Hồ ghi nhận giá 97.600 đồng/kg. Mặt bằng này cho thấy giá cà phê tại địa phương có sản lượng lớn nhất cả nước vẫn ổn định.

Ở Đắk Nông, thương lái tại Gia Nghĩa giao dịch quanh 97.900 đồng/kg, cao nhất khu vực Tây Nguyên, còn Đắk R’lấp ở mức 97.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, Chư Prông đạt 97.700 đồng/kg, trong khi Pleiku và La Grai cùng giữ mức 97.600 đồng/kg. Kon Tum hiện thu mua ở 97.600 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cà phê trong nước tiếp tục đi ngang do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Hoạt động bán ra từ phía nông dân không nhiều, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cũng hạn chế giao dịch mới. Điều này khiến thị trường duy trì trạng thái “neo cao”, áp sát mốc 98.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng mạnh 53 USD, tương đương 1,44%, lên 3.734 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 64 USD, tức 1,77%, đạt 3.683 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá arabica giao tháng 3/2026 tăng 2,95 cent, tương đương 1,04%, lên 287,55 cent/lb. Kỳ hạn tháng 5/2026 cũng nhích thêm 2,05 cent, đạt 285,15 cent/lb.

Giá tiêu ở mức 148.500 - 151.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu hôm nay diễn biến trái chiều giữa trong nước và quốc tế. Trong khi giá tiêu nội địa tiếp tục đi ngang do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thì trên thị trường thế giới, một số quốc gia sản xuất lớn như Indonesia và Brazil có điều chỉnh tăng, còn phân khúc tiêu trắng lại suy yếu nhẹ.

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy giá tiêu hôm nay không thay đổi so với phiên trước, duy trì trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng), hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước, hồ tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 151.000 đồng/kg. Đây vẫn là vùng dẫn dắt mặt bằng giá nội địa nhờ chất lượng sản phẩm và quy mô sản xuất lớn.

Ở nhóm kế tiếp, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai đang giao dịch quanh 149.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước duy trì mức 148.500 đồng/kg.

Việc giá trong nước đi ngang chủ yếu do hoạt động giao dịch trầm lắng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tạm thời giãn tiến độ mua vào, trong khi nông dân cũng không chịu áp lực bán ra, khiến thị trường duy trì trạng thái ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu biến động không đồng đều. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0,76%, lên mức 6.900 USD/tấn. Đây là phiên phục hồi nhẹ sau giai đoạn điều chỉnh trước đó, phản ánh lực mua trở lại từ các thị trường châu Á.

Tuy nhiên, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia lại giảm 0,24%, xuống còn 9.248 USD/tấn, cho thấy phân khúc tiêu trắng đang chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật.

Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ở mức 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA ổn định tại 12.100 USD/tấn, chưa có biến động mới.

Đáng chú ý, thị trường Brazil ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Giá tiêu đen ASTA 570 tăng 2,08%, lên 6.125 USD/tấn. Diễn biến này phần nào phản ánh nhu cầu ổn định từ các thị trường Mỹ Latinh và châu Âu.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l tiếp tục duy trì ở mức 6.400 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.600 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu giữ ở mức 9.150 USD/tấn./.