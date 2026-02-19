Giá cả thị trường hàng hóa vận hành an toàn, cân đối

(TBTCO) - Tính đến ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (18/2/2026), tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định, vận hành an toàn, cân đối; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu.

Thị trường những ngày trước Tết không có biến động bất thường

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giá cả thị trường trước Tết và trong Tết tính đến ngày 18/02/2026 (tức ngày Mùng 2 Tết) của Bộ Tài chính, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào nửa cuối tháng 2 dương lịch, kéo theo giai đoạn chuẩn bị hàng hóa từ cuối tháng 12/2025 đến giữa tháng 2/2026. Thông qua công tác nắm bắt thông tin thị trường giá cả của Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) cũng như báo cáo của một số địa phương cho thấy, thị trường những ngày trước Tết giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu về cơ bản không có biến động bất thường.

Giá một số hàng hóa tăng nhẹ tập trung chủ yếu ở nhóm mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như: Hoa tươi, các loại quả và một số mặt hàng thủy hải sản, gia súc, gia cầm, rau củ; giá các mặt hàng thiết yếu khác tại các siêu thị, trung tâm thương mại về cơ bản ổn định. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Hoạt động mua sắm trong những ngày trước Tết tập trung chủ yếu là ở một số mặt hàng như hoa quả, trái cây, rau xanh, các loại thực phẩm tươi sống, bánh kẹo rượu bia và nước ngọt có ga.

Giá hoa, cây cảnh tăng ít do nguồn cung dồi dào. Ảnh: Đức Thanh

Cận Tết, nhu cầu thực phẩm tươi sống, hoa, trái cây, gia cầm tăng, song giá chỉ nhích nhẹ ở một số mặt hàng phục vụ lễ cúng. Giá gạo tháng 1/2026 tăng theo nhu cầu Tết nhưng ổn định lại vào cuối tháng khi giao dịch chậm trước vụ Đông Xuân. Gạo tẻ phổ biến 14.000 - 20.000 đồng/kg; gạo ngon, đặc sản như ST25 cao hơn tùy loại, địa phương. Gạo nếp tăng 1.500 - 2.000 đồng/kg do nhu cầu gói bánh.

Giá lợn hơi tăng trong cao điểm chuẩn bị Tết do cầu tăng và nguồn cung phục hồi chậm, sau đó hạ nhiệt đầu tháng 2. Giá gia cầm, thịt bò tăng theo xu hướng chung nhưng không đột biến; trứng giảm nhẹ nhờ nguồn cung ổn định. Rau củ nhìn chung giữ giá, một số nơi giảm nhẹ nhờ thời tiết thuận lợi. Hoa, cây cảnh tăng ít do nguồn cung dồi dào và tâm lý bán nhanh, tránh tồn hàng.

Từ 23 đến 28 tháng Chạp, sức mua tăng mạnh, lượng khách tại siêu thị và trung tâm thương mại cao hơn 30 - 50% so với ngày thường. Giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng nhẹ 5 - 10% theo quy luật cung - cầu nhưng nguồn cung vẫn được bảo đảm. Đến ngày 29 tháng Chạp, khi phần lớn nhu cầu đã được đáp ứng, sức mua giảm rõ rệt; nhiều điểm bán hoa, cây cảnh giảm giá 20 - 50% để xả hàng, hoạt động thương mại điện tử và giao hàng gần như tạm ngừng do lực lượng vận chuyển nghỉ Tết. Trong suốt giai đoạn từ 23 tháng Chạp đến 29 Tết, thị trường nhìn chung vận hành an toàn, cân đối.

Thị trường từ mùng 2 Tết sôi động trở lại

Mùng 1 Tết (17/02/2026), thị trường trầm lắng; phần lớn chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đóng cửa, chỉ một số cửa hàng tiện lợi hoạt động rút gọn do người dân đã dự trữ từ trước, nhu cầu thấp, giá thiết yếu ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt. Một số điểm trông giữ xe tự phát tăng giá cục bộ nhưng không phổ biến.

Ngày mồng 2 Tết (18/02/2026), thị trường hàng hóa trên cả nước đang dần sôi động trở lại khi hệ thống phân phối, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ bắt đầu mở cửa sau ngày nghỉ đầu năm trong bối cảnh nguồn cung được bảo đảm, mặt bằng giá nhìn chung ổn định. Cung - cầu hàng hoá vẫn được duy trì ổn định. Không khí mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị và điểm bán lẻ trở nên sôi động hơn, nguồn cung dồi dào và giá cả không có biến động lớn đã góp phần tạo nên một nhịp thị trường vững chắc trong những ngày đầu năm mới.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 tết nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi khẩu vị sau những bữa ăn nhiều đạm và đồ khô ngày Tết. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định. Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết; tại các siêu thị, giá được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân. Đặc biệt, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính đã triển khai 04 đoàn công tác nhằm nắm bắt tình hình quản lý giá và công tác bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán tại một số địa phương trong tháng 01 và đầu tháng 02 năm 2026.

Điển hình, tại Hà Nội, một số siêu thị, trung tâm mua sắm mở cửa; phần lớn chợ dân sinh còn vắng, chỉ một số cơ sở mở cửa lấy ngày. Nguồn cung dồi dào, không có tăng giá đột biến. Dự kiến từ mùng 3, nhu cầu có thể tăng dần nhưng không lớn so với cao điểm trước Tết.

Tại TP.Hồ Chí Minh, một số siêu thị như Co.opmart, Satra hoạt động trở lại với thời gian ngắn hơn ngày thường; một số chợ đầu mối và chợ truyền thống mở cửa hạn chế, tập trung vào lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Chợ đầu mối Thủ Đức ghi nhận khoảng 670 tấn rau, trái cây, giảm so với ngày thường; giá bán buôn nhiều mặt hàng không biến động, một số giảm nhẹ do sức mua chưa cao. Chợ đầu mối Hóc Môn nhập khoảng 138 tấn, giá nhiều mặt hàng về mức ngày thường. Chợ đầu mối Bình Điền khoảng 408 tấn; giao dịch thủy hải sản tươi chậm, giá tương đối ổn định...

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Đức Thanh

Tại Hải Phòng, một số siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa, không khí tham quan nhộn nhịp hơn; sức mua tại chợ không cao do người dân đã mua sắm trước Tết. Giá lương thực, thực phẩm trong biên độ phổ biến, không biến động bất thường.

Tại Cần Thơ, thị trường không có biến động lớn; nhiều mặt hàng thiết yếu giữ giá, một số mặt hàng thịt giảm nhẹ so với trước Tết. Một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ tăng 10%-20% với bia, nước ngọt, giỏ quà để bù chi phí nhân công ngày lễ nhưng diễn ra cục bộ. Nguồn cung xăng dầu bảo đảm, cửa hàng hoạt động theo đăng ký.

Tại Huế, nhiều gian hàng chợ tạm đóng; siêu thị mở cửa phục vụ. Giá lương thực, thực phẩm công nghệ, đồ uống không tăng so với trước Tết. Một số hàng quán phụ thu 10%-20%; vận tải hành khách phụ thu theo quy định; giá trông giữ xe niêm yết theo mức phổ biến.

Bộ Tài chính cũng dự kiến mùng 3, mùng 4 Tết thị trường sẽ trở lại nhiều hoạt động mua bán, tiêu dùng hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại.

Để quản lý, điều hành và bình ổn giá, Bộ Tài chính kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.