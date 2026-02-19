Ngày 19/2: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê thế giới hôm nay (19/2) trải qua một phiên giảm sâu hiếm thấy khi cả hai sàn London và New York đồng loạt mất 4 - 5%, kéo giá Robusta và Arabica về mức thấp nhất trong hơn nửa năm qua. Trong khi đó, giá tiêu ổn định và neo cao ở mức 148.500 - 151.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm sâu hiếm thấy. Ảnh tư liệu

Robusta và Arabica cùng lao dốc

Thị trường cà phê quốc tế vừa trải qua một phiên giảm sâu hiếm thấy khi cả hai sàn London và New York đồng loạt mất 4 - 5%, kéo giá Robusta và Arabica về mức thấp nhất trong hơn nửa năm qua. Động lực chính đến từ những dự báo tích cực về vụ mùa mới tại Brazil, trong khi đồng USD mạnh lên và tâm lý chốt lời của giới đầu cơ càng khiến áp lực bán gia tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/2, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm tới 4,43% (tương đương 171 USD/tấn), rơi xuống còn 3.681 USD/tấn, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng mất 4,63% (176 USD/tấn), còn 3.619 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 5,14% (15,45 US cent/pound), xuống 284,6 US cent/pound, mức thấp nhất hơn 7 tháng. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 5,09% còn 283,1 US cent/pound.

Đà giảm này đánh dấu phiên lao dốc mạnh nhất kể từ cuối năm ngoái, xóa đi phần lớn thành quả tăng giá trong những tuần trước đó. Diễn biến cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sau chuỗi tăng kéo dài.

Tại Việt Nam, giá cà phê nội địa vẫn duy trì ở mức cao do thị trường đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch hạn chế.

Giá thu mua tại Tây Nguyên dao động trong khoảng 96.400 - 97.900 đồng/kg. Đắk Nông dẫn đầu với 97.900 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai đạt 97.700 đồng/kg; Lâm Đồng ở mức 96.400 đồng/kg.

Mặt bằng giá trong nước chưa phản ánh đầy đủ đà giảm trên sàn quốc tế do nguồn cung từ nông dân vẫn hạn chế và nhiều doanh nghiệp chưa trở lại giao dịch bình thường sau kỳ nghỉ.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi giá thu mua trong nước dao động trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg. Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch diễn ra chậm rãi, chưa xuất hiện biến động mới đáng kể.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng đạt 151.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì mức 149.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai giao dịch quanh 148.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu xuất khẩu không có nhiều biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia đang được chào bán ở mức 6.848 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.000 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok Indonesia đạt 9.270 USD/tấn; Malaysia và Việt Nam lần lượt đứng ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.