Giá heo hơi hôm nay (19/2) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại cả ba miền. Sau chuỗi tăng, giảm đan xen quanh dịp Tết Nguyên đán, mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg, cho thấy cung cầu đang tạm thời đạt điểm cân bằng.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dao động trong biên độ 71.000 - 73.000 đồng/kg. Nhóm địa phương có mức giá cao nhất 73.000 đồng/kg gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La duy trì giao dịch ở mức 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Phú Thọ tiếp tục giữ mức 71.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang kéo dài cho thấy thị trường phía Bắc đang ở trạng thái khá cân bằng. Sau cao điểm xuất bán dịp cận Tết, nguồn cung chưa tăng đột biến do nhiều hộ chăn nuôi vẫn thận trọng trong việc tái đàn, đặc biệt khi chi phí thức ăn và con giống vẫn ở mức cao. Ở chiều ngược lại, sức mua sau Tết đã hạ nhiệt, quay về mức tiêu thụ thông thường, khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục giữ mặt bằng ổn định, phổ biến từ 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đang neo ở mức 73.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng giao dịch quanh 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk duy trì mức 71.000 đồng/kg.

Thị trường khu vực này nhìn chung không có biến động mới, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa lượng heo xuất chuồng và nhu cầu tiêu thụ. Sau khi lượng thịt phục vụ Tết được giải phóng mạnh, thị trường hiện bước vào giai đoạn tiêu thụ ổn định hơn, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đi ngang trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Theo đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh đang duy trì mức 72.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long giao dịch quanh 71.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ ở mức 70.000 đồng/kg./.