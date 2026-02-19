Giá vàng hôm nay ngày 19/2: Mặt bằng giá vàng duy trì quanh ngưỡng 176 - 181 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 19/2, giá vàng duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp lớn không điều chỉnh giá, mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn giữ quanh ngưỡng 176 - 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 19/2 (tức mùng ba Tết Bính Ngọ), thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi phần lớn doanh nghiệp lớn không điều chỉnh giá so với phiên trước. Ở nhóm vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC vẫn niêm yết quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra, giữ nguyên mặt bằng giá đã thiết lập trước đó.

Diễn biến giá vàng tính đến rạng sáng ngày 19/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Tương tự, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá vàng miếng, hiện giao dịch phổ biến trong vùng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. So với phiên liền trước, các mức niêm yết tại hai doanh nghiệp này không ghi nhận biến động.

Diễn biến đi ngang cũng diễn ra ở phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được giữ ở mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tương đương phiên trước. PNJ duy trì mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng cho hai chiều giao dịch, không có sự điều chỉnh.

Ở các doanh nghiệp khác, DOJI tiếp tục niêm yết vàng nhẫn tại 175,6 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý giao dịch quanh 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với trước đó. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 181 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên liền kề.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay ghi nhận mức tăng 101 USD/ounce so với phiên trước, lên quanh 4.978 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 157,5 triệu đồng/lượng. Tính trong 30 ngày gần đây, kim loại quý đã tăng tổng cộng 282 USD/ounce, tương ứng mức tăng 6%. So với giá vàng trong nước, vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 23,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, giá vàng duy trì xu hướng đi lên và tiến sát vùng đỉnh trong ngày sau khi Mỹ công bố loạt số liệu tích cực về lĩnh vực nhà ở. Theo Bộ Thương mại Mỹ, số nhà khởi công trong tháng 11 tăng 3,9%, đạt mức điều chỉnh theo mùa 1,3 triệu căn/năm, cao hơn dự báo 1,2 triệu căn; tháng 10 trước đó ghi nhận 1,2 triệu căn. Sang tháng 12, con số này tiếp tục tăng lên 1,4 triệu căn/năm, vượt mức kỳ vọng 1,4 triệu căn.

Ở chiều khác, giấy phép xây dựng, chỉ báo cho hoạt động nhà ở trong tương lai giảm 1,6% trong tháng 11 xuống còn 1, 4triệu giấy phép, song vẫn cao hơn dự báo 1,3 triệu. Đến tháng 12, lượng giấy phép đạt 1,4 triệu, nhỉnh hơn mức dự kiến 1,4 triệu.

Ngay sau khi các dữ liệu được công bố, giá vàng tăng mạnh. Lĩnh vực nhà ở vốn có đóng góp đáng kể vào GDP của Mỹ, nhưng thời gian qua chịu áp lực từ mặt bằng giá nhà cao và lãi suất thế chấp tăng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, khiến nhu cầu mua nhà mới suy giảm.

Cùng thời điểm, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 12 giảm 1,4% sau khi tăng 5,3% trong tháng 11 (không điều chỉnh), mức giảm này thấp hơn dự báo giảm 2% của thị trường. Nếu loại trừ nhóm vận tải, đơn đặt hàng cốt lõi tăng 0,9% trong tháng 12, cao hơn mức kỳ vọng 0,3% và so với mức điều chỉnh 0,4% của tháng trước đó.

Đối với nhóm tư liệu sản xuất phi quốc phòng, không bao gồm máy bay, đơn đặt hàng tăng 0,6% trong tháng 12, nhỉnh hơn dự báo tăng 0,4% và tương đương mức điều chỉnh của tháng 11. Sau loạt số liệu kinh tế này, thị trường vàng tiếp tục giao dịch gần mức cao nhất trong phiên, tiến sát ngưỡng 5.000 USD/ounce.