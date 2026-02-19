Ngày 19/2: Giá dầu thế giới ngày Mùng 3 Tết tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (19/2) tăng hơn 3% khi căng thẳng địa chính trị và đàm phán hòa bình gián đoạn làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 69,64 USD/thùng, tăng 3,29%; giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 3,43%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 69,64 USD/thùng, tăng 3,29% (tương đương tăng 2,22 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 3,43% (tương đương tăng 2,14 USD/thùng).

Giá dầu tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Geneva kết thúc sau khoảng hai giờ làm việc. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết các cuộc trao đổi diễn ra “khó khăn”.

Sau cuộc họp, ông Zelenskiy cho rằng Nga đang trì hoãn tiến trình hướng tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky nhận định các cuộc trao đổi diễn ra khó khăn nhưng mang tính nghiệp vụ, đồng thời cho biết hai bên sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.

Cùng ngày, Hungary thông báo ngừng vận chuyển dầu diesel sang Ukraine và chỉ nối lại nếu Kyiv khôi phục việc chuyển dầu thô qua tuyến ống Druzhba sang Hungary. Trong nhiều tuần qua, dòng dầu của Nga quá cảnh Ukraine sang Slovakia và Hungary bị gián đoạn, điều mà Kyiv cho là do một cuộc tấn công của Nga ngày 27/1.

Giới đầu tư đang theo dõi các báo cáo hàng tuần về tồn kho dầu của American Petroleum Institute dự kiến công bố trong ngày, và Energy Information Administration, cơ quan thống kê thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố vào thứ Năm. Theo khảo sát các nhà phân tích, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất và xăng nhiều khả năng giảm./.