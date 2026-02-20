Ngày 20/2: Giá dầu thế giới tiến sát đỉnh nhiều tháng

Giá dầu thế giới hôm nay (20/2) tăng mạnh, tiến sát đỉnh nhiều tháng khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,66 USD/thùng, tăng 1,86%; giá dầu WTI ở mốc 66,56 USD/thùng, tăng 2,10%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 20/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 71,66 USD/thùng, tăng 1,86% (tương đương tăng 1,31 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 66,56 USD/thùng, tăng 2,10% (tương đương tăng 1,37 USD/thùng).

Giá dầu tiến sát mức cao nhất trong 6 tháng do lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran, khi hai bên gia tăng hoạt động quân sự tại Trung Đông, khu vực sản xuất dầu mỏ trọng yếu của thế giới.

Sau khi tăng hơn 4% trong phiên trước đó, dầu Brent duy trì quanh mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, còn WTI chạm đỉnh cao nhất trong vòng 6 tháng.

Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, nhận định đợt tăng giá mới nhất cho thấy phần bù rủi ro địa chính trị đang tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh “huyết mạch vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới” một lần nữa đứng trước nguy cơ xung đột. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua Eo biển Hormuz gần Iran.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán trong tuần này tại Geneva đã đạt được một số tiến triển nhất định, song vẫn còn khác biệt về một số vấn đề và Washington kỳ vọng Tehran sẽ đưa ra thêm chi tiết.

Về phía nguồn cung, các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã giảm trong tuần trước. Điều này trái ngược với dự báo trong khảo sát của Reuters rằng tồn kho dầu thô sẽ tăng thêm 2,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/2./.