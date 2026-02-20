VINAFOR: Bản lĩnh doanh nghiệp nhà nước trong hành trình xanh hóa nền kinh tế

(TBTCO) - Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR) đang quyết tâm phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, tích cực thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Việt Nam.

Năm 2025, ngành gỗ Việt Nam đối mặt hàng loạt thách thức lớn, từ chính sách thuế đối ứng, điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ, đến Quy định chống phá rừng (EUDR) của EU... Trong nước, biến động thị trường, thiên tai, bão lũ liên tiếp làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản xuất. Tuy vậy, vượt qua “cơn gió ngược”, ngành gỗ Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu đạt hơn 17 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, VINAFOR vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với bản lĩnh, năng lực thích ứng của mình, VINAFOR đã hoàn thành và vượt các mục tiêu năm 2025 cũng như Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

VINAFOR đầu tư trọng điểm vào nghiên cứu, tạo giống và nhân giống các dòng cây lâm nghiệp chất lượng cao.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, doanh thu hợp nhất đạt khoảng 11.018 tỷ đồng, vượt 6%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.850 tỷ đồng, vượt 21%. Riêng công ty mẹ đạt doanh thu 6.720 tỷ đồng (vượt 23%), lợi nhuận trước thuế đạt 1.549 tỷ đồng, vượt 25%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 16,4 triệu đồng/tháng, tăng 11%.

Trên nền tảng đó, VINAFOR xác định giai đoạn 2026 - 2030 là thời kỳ tăng tốc, tái cơ cấu theo chiều sâu, phát triển bền vững và nâng cao giá trị, khẳng định vai trò doanh nghiệp nòng cốt của Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035 của VINAFOR đặt mục tiêu đứng vị trí số 1 về cung ứng cây giống lâm nghiệp chất lượng cao, trồng rừng thâm canh, chế biến gỗ, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái..., phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong ngành lâm nghiệp về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng, khai thác rừng và sản xuất giống cây lâm nghiệp. Nâng cao giá trị rừng trong tất cả các mặt, từ sản xuất, kinh doanh gỗ, đến dịch vụ môi trường rừng và tín chỉ carbon rừng…

Để thực hiện mục tiêu đó, VINAFOR sẽ đầu tư mạnh vào nghiên cứu lựa chọn giống cây mới; Mở rộng diện tích trồng rừng thâm canh cao, rừng trồng gỗ có đường kính lớn và rừng trồng cây đa mục đích trên diện tích lớn tại các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh việc quản lý rừng đảm bảo các tiêu chí quản lý rừng bền vững để nhận chứng chỉ FSC, thí điểm tín chỉ carbon và ứng dụng cơ giới hóa, IoT trong giám sát rừng, nhằm giảm thiểu rủi ro cháy rừng, sâu bệnh hại và lấn chiếm đất.

Trong lĩnh vực chế biến gỗ, VINAFOR sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Âu, châu Á và châu Úc. Theo đó, VINAFOR tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất đối với các nhà máy, xưởng chế biến gỗ; tận dụng các FTA để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ quốc tế và minh bạch chuỗi cung ứng gỗ FSC.

VINAFOR cũng sẽ tiếp tục đầu tư cho khoa học công nghệ, số hóa toàn bộ từ khâu sản xuất cây giống đến trồng rừng, khai thác, dự báo xu hướng thị trường và theo dõi biến động rừng thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí vận hành…

Với nền tảng vững chắc về tài nguyên rừng, kinh nghiệm quản lý, uy tín thương hiệu và sự đồng hành của Nhà nước cùng các đối tác chiến lược, VINAFOR đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp lâm nghiệp nòng cốt, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.