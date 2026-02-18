(TBTCO) - Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai) ghi nhận 11 xe xuất khẩu và 2 xe nhập khẩu, chủ yếu là nông sản tươi. Các lực lượng chức năng duy trì trực xuyên Tết, hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, tạo khí thế tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu đầu năm.

Từ sáng sớm ngày 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch thực vật đã có mặt đầy đủ tại cửa khẩu Kim Thành để phối hợp xử lý thủ tục cho doanh nghiệp. Chuyến xe chở hơn 17 tấn sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu sang Hà Khẩu (Trung Quốc) trở thành lô hàng “xông đất” đầu năm, mở màn hoạt động thông quan nông sản tại khu vực biên giới Lào Cai.

Chuyến xe đầu tiên xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Kim Thành trong ngày đầu năm mới.

Theo thống kê của cơ quan hải quan, trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, toàn cửa khẩu có 13 xe hàng được làm thủ tục, gồm 11 xe xuất khẩu và 2 xe nhập khẩu. Hàng hóa chủ yếu là trái cây tươi như sầu riêng, thanh long, táo, những mặt hàng đòi hỏi thông quan nhanh và bảo quản nghiêm ngặt.

Để bảo đảm dòng chảy hàng hóa không bị gián đoạn trong dịp Tết, hải quan cửa khẩu bố trí cán bộ thường trực tại các vị trí trọng yếu, đẩy mạnh khai báo điện tử, ưu tiên giải quyết hồ sơ nông sản. Khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu, các đơn vị sẵn sàng xử lý thủ tục trong và ngoài giờ hành chính, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.

Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng duy trì quân số trực 100%, tăng cường kiểm soát người và phương tiện xuất - nhập cảnh, giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu. Công tác kiểm dịch thực vật cũng được triển khai chặt chẽ, cán bộ trực Tết sẵn sàng lấy mẫu, giám sát chất lượng hàng hóa theo quy định.