Dấu ấn đột phá tạo nền tảng cho chặng đường mới

Ngành Dự trữ Nhà nước:

(TBTCO) - Năm 2025 thiên tai diễn biến đặc biệt khốc liệt với tần suất dày, cường độ mạnh và nhiều hiện tượng vượt mốc lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Giữa những khó khăn, thách thức lớn đặt ra, nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Đóng góp vào những thành tựu chung đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động, linh hoạt, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo những dấu ấn đột phá. Ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong các tình huống đột xuất, cấp bách, bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô và quốc phòng, an ninh.

Tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, thực hiện “mục tiêu kép”

Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, từ đầu năm 2025, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao chỉ tiêu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã khẩn trương triển khai. Chỉ trong thời gian ngắn, đến ngày 24/3/2025, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm.

Ban Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước chứng kiến các đơn vị thuộc Cục ký giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, nhằm góp phần điều tiết thị trường lương thực trong bối cảnh giá gạo giảm mạnh vào đầu năm 2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Cục DTNN đã khẩn trương tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền kế hoạch mua bổ sung 280.000 tấn lương thực để nhập kho dự trữ quốc gia. Với tinh thần quyết tâm cao, đến tháng 11/2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành mua nhập kho 500.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia. Đây là năm có khối lượng lương thực nhập kỷ lục, lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử ngành Dự trữ Nhà nước.

Ông Bùi Tuấn Minh -Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, năm 2026 - đánh dấu 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ nhà nước; cũng là năm bản lề và trọng điểm triển khai các nhiệm vụ dự trữ quốc gia theo Luật Dự trữ Nhà nước sửa đổi. Trên tinh thần đó, Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục xây dựng Chương trình công tác bảo đảm bám sát định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngành Dự trữ Nhà nước với truyền thống vẻ vang sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “tích cốc phòng cơ” mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đặc biệt, kết quả này được thực hiện trong bối cảnh toàn ngành triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi mô hình quản lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, áp lực về tiến độ, nhân sự và tổ chức rất lớn. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực vượt bậc và sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống, Cục DTNN đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập hàng, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định và chất lượng.

Công tác đấu thầu nhập gạo dự trữ quốc gia được các đơn vị trong ngành Dự trữ nhà nước triển khai theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Kết quả này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ nhằm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, mà còn mang “mục tiêu kép”, vừa hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, điều tiết cung - cầu thị trường và đảm bảo an ninh lương thực, vừa tăng cường tính chủ động, đảm bảo ứng phó nhanh trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách, hỗ trợ đời sống của nhân dân vùng khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ tốt nhất cho hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới

Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, ngành quản lý hàng DTQG đã chủ động, kịp thời có các quyết định xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ. Tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền khoảng 2.611 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính, trực tiếp là Cục Dự trữ Nhà nước, đã thực hiện xuất cấp các mặt hàng tổng trị giá khoảng 2.027 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm qua, nhiều cơn bão lớn, vượt mức lịch sử liên tiếp đổ bộ vào nước ta, gây mưa lũ nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề đến đời sống người dân. Trước ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn, với phương châm “chủ động và đồng hành”, ngành Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất cấp “thần tốc” lương thực, vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân kịp thời, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã xuất cấp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ 32.259 tấn gạo; 1.213 bộ Nhà bạt cứu sinh các loại, 22 bộ xuồng cao tốc các loại, 265.582 chiếc phao cứu sinh các loại, 218 bộ máy bơm nước chữa cháy, 90 bộ máy phát điện các loại và nhiều hàng hóa dự trữ khác.

Việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo Nghị định số 126/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác điều hành xuất cấp. Nhờ đó, trong đợt mưa lũ năm 2025, nhiệm vụ xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ được triển khai kịp thời, linh hoạt, nhiều trường hợp được thực hiện ngay trong ngày, trong đêm khi có đề nghị, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho người dân và địa phương trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ đó, vai trò, vị thế và hình ảnh của ngành DTNN tiếp tục được nâng cao, được nhân dân và chính quyền các địa phương ghi nhận.

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì nhiều đoàn công tác của ngành Dự trữ nhà nước lại hối hả lên đường đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên mọi miền đất nước để thực hiện nhiệm vụ phân bổ gạo của Chính phủ hỗ trợ người nghèo. Với vai trò là “cánh tay nối dài” đưa cơ chế chính sách bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, bất cứ thời điểm nào, nơi nào người dân gặp khó khăn, nơi ấy những “chiến sỹ” ngành Dự trữ Nhà nước sẵn sàng có mặt.