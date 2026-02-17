“Tái sinh” tài sản công dôi dư - nhân thêm niềm vui cho người dân trong mùa xuân mới

(TBTCO) - Từ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, hướng dẫn sát sao của Bộ Tài chính đến sự vào cuộc tích cực của các địa phương, hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính đã được cải tạo, chuyển đổi công năng đưa vào phục vụ giáo dục, y tế và cộng đồng. Đây được ví như cuộc “tái sinh” của tài sản công để tạo thành giá trị sống cho người dân và xã hội.

Tối ưu hóa nguồn lực cho giáo dục, y tế cộng đồng

Với diện tích trên 7.000 m2 và 21 phòng học nhưng lại có tới 1.300 học sinh, nhiều năm qua, Trường THCS Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên phải bố trí 1 số lớp học dùng chung do thiếu phòng học. Nhưng năm học 2025 - 2026, tình trạng này đã được giải quyết bởi nhà trường được tiếp nhận thêm trụ sở làm việc của một đơn vị sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập của tỉnh Thái Bình cũ với tòa nhà 5 tầng, tổng diện tích trên 1.700 m2.

Ngay sau khi tiếp nhận trụ sở, nhà trường đã nhanh chóng cải tạo các phòng làm việc thành 4 phòng học mới dành cho học sinh lớp 6 cùng 7 phòng bộ môn và 10 phòng chức năng tạo môi trường học tập đầy đủ tiện nghi cho học sinh. Việc có thêm các phòng học mới cũng giúp nhà trường thuận lợi trong việc triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Có thể thấy, việc bàn giao và tiếp nhận tài sản công dôi dư này không chỉ là một giải pháp thiết thực, hiệu quả mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc tối ưu hóa nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Cô giáo Phạm Thị Tuyến - Trường THCS Trần Phú chia sẻ, khi nhà trường tiếp nhận cơ sở vật chất mới, cả giáo viên, phụ huynh và học sinh rất phấn khởi vì bài toán thiếu cơ sở vật chất của nhà trường trong nhiều năm qua đã có lời giải. “Từ đây, các con có thêm các phòng chức năng để thực hiện các chương trình giáo dục ngoài giờ học chính khóa giúp kỹ năng sống được phong phú, đa dạng hơn" - cô Tuyến nhấn mạnh.

Niềm vui ấy cũng lan tỏa tới từng em học sinh. Em Phạm Minh Anh - học sinh lớp 6A4 cho biết, với khuôn viên trường rộng rãi, thoáng mát, các em được thỏa sức nô đùa sau những giờ học, vì thế với em, mỗi ngày đến trường đã thật sự trở thành ngày vui.

Câu chuyện trên là một trong những minh chứng sống động cho hiệu quả tái sử dụng tài sản công. Một trụ sở cũ đứng trước nguy cơ bỏ không giờ đây được chuyển đổi công năng, trở thành không gian học tập tràn ngập tiếng cười - nơi vun trồng tương lai của đất nước.

Tạo vòng đời mới cho tài sản công từ cách làm linh hoạt và quyết tâm cao Khi quyết tâm chính trị đủ lớn và cách làm đủ linh hoạt, tài sản công hoàn toàn có thể bước vào một “vòng đời” mới. Điều đáng nói là vòng đời mới của tài sản không đến từ việc phá đi xây lại, mà từ tư duy tiết kiệm, trân trọng từng mét vuông đất, từng công trình được hình thành từ ngân sách nhà nước. Đó là cách làm vừa kinh tế, vừa nhân văn, vừa phù hợp với bối cảnh nguồn lực còn nhiều hạn chế nhưng nhu cầu của xã hội ngày càng đa dạng hiện nay.

Không chỉ giáo dục được hưởng lợi từ việc xử lý, cải tạo tài sản công dôi dư, y tế cơ sở cũng là lĩnh vực được tái cấu trúc theo hướng gần dân, hiệu quả và bền vững hơn. Ở Tuyên Quang, ngành y tế đã tổ chức lại mạng lưới trạm y tế theo mô hình “một trạm chính với các điểm vệ tinh”, tập trung nguồn lực, trang thiết bị và nhân lực y tế tại cơ sở chính nhưng vẫn giữ hoạt động khám chữa bệnh tại các điểm nhỏ, đảm bảo người dân không bị gián đoạn dịch vụ y tế sau sắp xếp hành chính. Việc làm này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là đồng bào thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận kịp thời và đầy đủ hơn với dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại cộng đồng.

Ngoài ra, tại nhiều địa phương, các công trình, trụ sở dôi dư cũng được định hướng phục vụ cộng đồng, như tỉnh Ninh Thuận đã chuyển trụ sở Tỉnh ủy cũ thành thư viện xanh, tạo không gian văn hóa cho người dân; chuyển trụ sở UBND tỉnh cũ thành Trung tâm hành chính công…

Không để tài sản công bị lãng phí

Những kết quả thực tiễn này chính là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập. Còn nhớ, tại buổi tiếp xúc cử tri của 3 quận cũ thuộc TP. Hà Nội (Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa) vào trung tuần tháng 4/2025, khi cử tri bày tỏ băn khoăn về nguy cơ lãng phí trụ sở công, Tổng Bí thư đã khẳng định rõ ràng: sẽ không có chuyện lãng phí tài sản công.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, đặc biệt là đất dành cho trường học và cơ sở y tế, do đó, các trụ sở dôi dư sau sáp nhập cần được ưu tiên cải tạo, chuyển đổi công năng phục vụ trực tiếp người dân. Cơ quan, trụ sở dôi dư có thể mở trường, mở lớp, hoặc ưu tiên cho y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.

Từ chỉ đạo của Trung ương đến thực tiễn tại cơ sở, công tác sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên tục ban hành các công điện, chỉ đạo yêu cầu rà soát, lập danh mục, xây dựng phương án xử lý tài sản công với tinh thần không để lãng phí dù một trụ sở hay một mét vuông đất.

Bộ Tài chính giữ vai trò nòng cốt trong việc ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc tiến độ, giám sát công khai, minh bạch. Các địa phương chủ động cải tạo, chuyển đổi công năng, bàn giao cơ sở cho giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu thực tiễn.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ đó, kết thúc năm 2025, cả nước đã sắp xếp lại hơn 22.000 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó có hàng nghìn cơ sở được đưa vào phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao và hoạt động công vụ, mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế - xã hội.

Từ các phòng học mới được khởi tạo lại từ các trụ sở, văn phòng làm việc đến các trạm y tế xã, phường được sắp xếp lại để phục vụ người dân tốt hơn, hay những nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện xanh, công viên… tạo không gian sinh hoạt cho cộng đồng… có thể thấy, tài sản công dôi dư đã thực sự được “tái sinh”. Không còn là những khối nhà đóng cửa im lìm, để cỏ mọc hoang, các trụ sở dôi dư giờ đây đã khoác trên mình “chiếc áo mới” gắn với tiếng cười của học sinh, sự an tâm của người bệnh và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng sôi động.

Kết quả này một lần nữa minh chứng cho khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm đó là: Không lo dôi dư nếu như biết xử lý đúng cách. Và thực tế đã cho thấy, khi được sử dụng đúng lúc, đúng mục đích, tài sản công không chỉ tiết kiệm cho ngân sách, mà còn tạo dựng niềm tin, nâng cao chất lượng cuộc sống và gieo những hạt mầm bền vững cho tương lai. Mùa xuân đã về, mùa xuân của kỷ nguyên mới không chỉ hiện diện trong các con số tăng trưởng, mà còn nở rộ trong nụ cười của từng người dân khi được hưởng trọn những giá trị từ những chính sách an sinh mang lại, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ nguồn nội lực tài sản công.