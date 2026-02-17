Người Hà Nội thảnh thơi sáng mùng 1 Tết

(TBTCO) - Khác hẳn với không khí náo nhiệt thường thấy của từng tuyến phố, con ngõ Thủ đô ngày thường, sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, không gian nội thành Hà Nội bình yên, người dân đón Tết thảnh thơi.

Không có tiếng còi xe hay cảnh ùn tắc trên các con đường huyết mạch, thay vào đó là tiết trời se lạnh, không gian thoáng đãng, thoảng mùi thơm của hương mùi già. Trên các tuyến phố, hàng quán đều đóng cửa, rất ít quán cà phê hay đồ ăn sáng mở cửa xuyên Tết, càng làm cho không gian phố phường như được nới rộng, bày ra những góc đẹp của Thủ đô mà thường ngày sự ồn ã đã che khuất.

Trên các con phố cổ, chỉ lác đác người dân đi lễ chùa, tập thể dục hoặc dạo chơi chụp ảnh năm mới. Trong khi người Hà Nội đón Tết thảnh thơi, nhiều du khách nước ngoài "ngơ ngác" vì sự vắng vẻ hiếm thấy của Hà Nội.

7h30 sáng, cả con phố Lò Đúc thưa thớt người qua lại.

Phố Trần Hưng Đạo dài ngút tầm mắt do ít các phương tiện tham gia giao thông.

Tuyến Tràng Tiền lúc 8h sáng ngày mùng 1 Tết.

Một nhóm vận động viên đi bộ nhanh phong trào mặc áo dài truyền thống cùng nhau luyện tập sáng đầu năm mới.

Phố phường bừng sắc xuân với những tà áo dài truyền thống xuất hiện trên các con phố cổ.

Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn là điểm đến yêu thích của nhiều người dân đầu xuân năm mới.

Phố Hàng Rươi vắng lặng lúc 10h sáng.

Điểm check-in ưa thích của giới trẻ ở bốt Hàng Đậu thoáng đãng hơn hẳn so với ngày thường.

Một góc nhìn khác của Nhà thờ Lớn.

Nhiều du khách nước ngoài ngạc nhiên bởi hàng quán đóng cửa, đường phố im ắng hơn hẳn so với một ngày trước đó.

Những khách sạn mini không phục vụ ăn sáng cũng là một sự bất tiện nhỏ cho du khách nước ngoài, vì rất khó để tìm được quán bán đồ ăn vào sáng mùng 1 Tết.