Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận bằng Di sản Văn hóa thế giới

(TBTCO) - Ngày 20/12, tại Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Bắc Ninh, các địa phương liên quan tổ chức Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới.

Sự kiện gắn với chuỗi hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025), nhằm tôn vinh giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, lan tỏa niềm tự hào và nâng cao trách nhiệm gìn giữ di sản cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đánh giá, sự thành công của Hồ sơ di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, khoa học, lâu dài và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều địa phương. 3 địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, phối hợp chặt chẽ và nhất quán trong nhận thức và hành động; cùng chung một tầm nhìn, cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo vệ tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh T.T

Sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 địa phương đã tạo nên một mô hình phối hợp liên tỉnh hiệu quả trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế của UNESCO, đồng thời mở ra những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong việc xây dựng và quản lý các di sản thế giới có tính chất liên vùng trong thời gian tới.

Thành công này cũng cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; cùng sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế. Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của sự kết hợp hài hòa giữa quản lý nhà nước, tri thức khoa học và sự đồng thuận xã hội trong sự nghiệp bảo tồn di sản.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc - UNESCO tại Việt Nam (bên phải ảnh), trao tặng bằng công nhận Di sản Văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cho ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh T.T

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng cần xác định rõ trách nhiệm để thực hiện cơ chế phối hợp liên tỉnh thực chất, thường xuyên và hiệu quả. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 47, nhất là phát huy hơn nữa vai trò trung tâm của cộng đồng trong gìn giữ, thực hành và lan toả các giá trị tinh thần Phật giáo Trúc Lâm.

Tiếp thu chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các địa phương có di sản, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp trao đổi với Lãnh đạo tổ chức UNESCO, thể hiện rõ sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa nhân loại, đồng thời đề nghị UNESCO ủng hộ việc ghi danh Quần thể di sản đặc biệt này tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao bằng công nhận cho lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh. Ảnh T.T

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định: UNESCO sẵn sàng đồng hành, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và thúc đẩy đối thoại để tăng cường quản lý liên tỉnh chung hài hòa việc đón tiếp du khách và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn.

" Thành tựu này không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam, mà còn là món quà quý giá dành cho nhân loại. Tôi mong rằng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ là ngọn hải đăng của niềm tự hào văn hóa và là cầu nối đối thoại giữa Việt Nam và thế giới và di sản này sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai trân trọng giá trị văn hóa và gìn giữ những lý tưởng hòa bình, hài hòa mà vùng đất thiêng liêng này đại diện." - Ông Jonathan Baker chia sẻ thêm.

Theo bà Lê Tuyết Mai trưởng ban dự án, Công ty CPPT Tùng Lâm, chia sẻ: UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới là một vinh dự lớn lao, nhưng trước hết là một lời nhắc nhở về trách nhiệm. Với chúng tôi, danh hiệu này là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển phải kỷ luật, chuẩn mực và bền vững hơn nữa.

Tại Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Quần thể di tích và di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới cũng đã diễn ra chương trình văn nghệ “Miền thiêng di sản - Tỏa sáng hào quang” được xây dựng công phu, hoành tráng.