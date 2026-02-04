(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ để tăng giá thuốc.

Cục Quản lý dược vừa ban hành công văn về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc; Hội dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam.

Theo đó, Cục Quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân; đảm bảo chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu không để thiếu thuốc, tăng giá đột biến dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Văn Nam.

Đồng thời, bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, thuốc phòng - chống dịch bệnh, đặc biệt là thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông và xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Cục Quản lý dược yêu cầu người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức bán thuốc ban đêm tại cơ sở khám bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tuân thủ điều kiện bảo quản thuốc (nhiệt độ, độ ẩm) theo quy định, đặc biệt là các thuốc cấp cứu và vắc xin; triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh.

Đồng thời, tổ chức bán thuốc 24/24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh; không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; huy động Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, thành phố tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp tết và các thuốc phòng chống dịch bệnh...